De Livia Lixandru,

„E un moment pe care nu îl pot descrie în cuvinte, o euforie de neegalat, cel mai frumos moment din tot parcursul meu la „Chefi la cuțite. Echipa mov nu a avut un „război ușor, dar iată că am învins!”, a spus Alexandru pentru revista Viva!.

Câștigătorul Chefi la cuțite a recunoscut că ceilalți doi concurenți alături de care a luptat în marea finală, sunt extrem de talentați.

„Alex Popa este un bucătar foarte bun, într-adevăr. El a luat cele mai multe puncte în probele individuale, iar el și Andrei Flueraru, din punctul meu de vedere, s-au ridicat la un alt nivel în sezonul 7.

Prezența lui Bobby, în finală, a fost o surpriză și mă bucur enorm pentru el, dar, sincer, mă așteptam ca în ultima luptă să-l am mai degrabă ca adversar pe Nașa, Andrei Flueraru, din echipa albastră. Nu simt că în finală am avut vreun avantaj, pentru că, așa cum am zis, parcursul echipei mov nu a fost unul deloc ușor.

De multe ori când am crezut că vom câștiga, că avem farfurii foarte bune, nu s-a întâmplat. Totul a depins de gustul juraților”, a mai spus marele câștigător de la Antena 1.

Pentru revista VIVA!, Alexandru Comerzan a dezvăluit ce va face cu premiul câștigat. „Cred că voi pleca în Japonia, acesta este visul meu”