Despre buretele de vase

Buretele de vase este unul dintre cele mai comune obiecte din orice bucătărie. Îl folosim zilnic pentru a curăța farfurii, tacâmuri, oale, pahare sau blaturi. Deși pare un obiect banal, buretele de vase reprezintă un mediu biologic extrem de interesant și, în anumite condiții, poate deveni unul dintre cele mai pline de bacterii obiecte din casă.

Primele forme moderne de bureți de bucătărie au apărut odată cu dezvoltarea materialelor sintetice, în special poliuretanul și fibrele abrazive. Înainte de acestea, oamenii foloseau cârpe textile, perii din fibre naturale, paie, nisip sau chiar cenușă pentru curățarea vaselor.

Astăzi, buretele de vase este preferat datorită flexibilității sale, capacității de a reține detergent și eficienței în îndepărtarea grăsimii și a resturilor alimentare. Majoritatea bureților moderni sunt alcătuiți din două straturi, o parte moale, absorbantă, și o parte abrazivă, destinată murdăriei persistente.

Problema apare însă tocmai din caracteristicile care îl fac util. Structura poroasă a buretelui reține apă, resturi alimentare și umezeală pentru perioade lungi de timp. În microbiologie, acestea sunt exact condițiile ideale pentru dezvoltarea bacteriilor, căldură, umiditate și sursă constantă de nutrienți. Practic, un burete folosit frecvent poate deveni un ecosistem microscopic foarte complex.

Mai multe cercetări realizate în ultimii ani au demonstrat că bureții de vase pot găzdui cantități uriașe de microorganisme.

Unele studii au analizat microbiomul bureților de bucătărie și au descoperit densități bacteriene extrem de ridicate, comparabile cu cele întâlnite în materiile fecale umane. Cercetătorii au identificat sute de specii diferite de bacterii, multe dintre ele adaptate perfect mediului umed și poros al buretelui.

Sunt bureții de vase periculoși pentru sănătate?

Prezența bacteriilor nu înseamnă automat că ele reprezintă un pericol grav pentru sănătate. Lumea microbiană există peste tot în jurul nostru, pe piele, pe telefon, pe clanțe, pe haine sau în aer. Nu toate bacteriile sunt periculoase. De fapt, multe sunt complet inofensive.

Problema apare atunci când buretele intră în contact cu bacterii patogene provenite din carne crudă, ouă, produse alterate sau suprafețe contaminate și apoi transferă aceste microorganisme pe alte obiecte din bucătărie.

Studiile au identificat în anumite bureți bacterii precum Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus sau specii din genurile Acinetobacter și Moraxella.

Unele dintre acestea sunt asociate cu intoxicațiile alimentare. Cercetările au arătat și că bureții pot favoriza contaminarea încrucișată. De exemplu, dacă ștergi o farfurie aparent curată cu un burete contaminat, microorganismele se pot transfera foarte ușor pe suprafața acesteia.

Modul de folosire influențează enorm gradul de contaminare. Un burete utilizat pentru ștergerea sucurilor de la carne crudă și apoi folosit pentru pahare sau tacâmuri poate deveni un vector eficient de transmitere bacteriană. Din acest motiv, multe persoane folosesc bureți separat, unul pentru vase, altul pentru blat și altul pentru suprafețe foarte murdare.

Este important și contextul general, deoarece pentru majoritatea oamenilor sănătoși, un burete de vase nu reprezintă automat un pericol major. Sistemul imunitar uman intră zilnic în contact cu numeroși microbi fără consecințe grave. Totuși, riscul devine mai important în gospodăriile unde există copii foarte mici, persoane în vârstă, femei însărcinate sau persoane cu imunitatea slăbită, deoarece acestea sunt mai vulnerabile la infecții alimentare.

Cum ar trebui întreținut buretele de bucătărie

Întreținerea corectă a buretelui de bucătărie este esențială pentru reducerea riscului de dezvoltare și răspândire a bacteriilor.

Primul și cel mai important lucru este uscarea corectă a buretelui după fiecare utilizare. Bacteriile se dezvoltă mult mai rapid în medii umede și calde, iar un burete lăsat permanent ud devine un spațiu ideal pentru multiplicarea bacteriilor.

După spălarea vaselor, buretele ar trebui clătit foarte bine pentru a elimina detergentul și resturile alimentare, apoi stors cât mai eficient și lăsat într-un loc aerisit, unde se poate usca rapid. Este recomandat să nu fie lăsat pe fundul chiuvetei sau într-un recipient în care apa stagnează constant.

Un alt aspect important este separarea utilizării. Ideal ar fi să existe bureți diferiți pentru activități diferite. Unul pentru vase, altul pentru blaturi și suprafețe de lucru și, eventual, unul separat pentru murdăria dificilă sau pentru curățarea chiuvetei.

Această metodă reduce considerabil riscul contaminării încrucișate, mai ales atunci când în bucătărie se manipulează carne crudă, ouă sau produse care pot transporta bacterii periculoase.

Contează și modul în care este depozitat. Suporturile ventilate, care permit scurgerea apei și circulația aerului, sunt mai eficiente decât recipientele închise sau suporturile unde apa rămâne acumulată.

Unele persoane preferă chiar să alterneze doi bureți, astfel încât fiecare să aibă timp să se usuce complet între utilizări.

Dezinfectarea

Dezinfectarea periodică a buretelui poate reduce temporar încărcătura bacteriană, însă nu foarte mult și nu pe termen lung.

Una dintre cele mai cunoscute metode este introducerea buretelui umed în cuptorul cu microunde timp de aproximativ un minut. Temperatura ridicată poate distruge o mare parte dintre microorganisme. Totuși, buretele trebuie să fie umed înainte de a fi introdus în cuptorul cu microunde, deoarece un burete uscat poate lua foc. Tocmai din acest motiv, nu este o tehnică recomandată, ba dimpotrivă.

Alte persoane aleg să îl lase câteva minute într-o soluție cu apă fierbinte și detergent sau într-un amestec diluat cu oțet ori bicarbonat de sodiu.

Specialiștii atrag atenția asupra faptului că dezinfectarea repetată nu înlocuiește schimbarea regulată a buretelui. Chiar dacă este curățat frecvent, materialul se degradează în timp, iar porii devin tot mai încărcați cu biofilme bacteriene și reziduuri organice greu de eliminat.

Cât de des trebuie schimbat buretele

Bureții au o structură aproape ideală pentru dezvoltarea coloniilor bacteriene. Porii de diferite dimensiuni oferă bacteriilor spații protejate unde pot forma biofilme, adică întregi comunități microbiene organizate, aderente și foarte rezistente. Aceste biofilme sunt greu de îndepărtat complet chiar și prin clătire temeinică. Tocmai de aceea, un burete poate părea curat vizual și totuși să conțină milioane sau chiar miliarde de microorganisme.

Durata de utilizare a buretelui joacă un rol esențial. Cu cât este folosit mai mult, cu atât cantitatea microbiană devine mai mare, mai complexă și mai stabilă.

Specialiștii în igienă domestică recomandă schimbarea buretelui la aproximativ una, maxim două săptămâni, mai ales dacă este utilizat intens.

Mirosul buretelui este adesea un indicator foarte clar al stării sale microbiologice. Un burete care dezvoltă un miros persistent, acru sau neplăcut găzduiește deja un număr mare de bacterii și microorganisme.

Chiar dacă este clătit sau spălat, mirosul indică faptul că în interiorul structurii sale există acumulări și colonii bacteriene bine dezvoltate. În astfel de situații, înlocuirea lui este cea mai sigură soluție.

Tipuri de bureți de vase și alternative

Există și diferențe între tipurile de bureți. Bureții naturali, cei antibacterieni sau cei impregnați cu ioni de argint sunt promovați ca fiind mai igienici, însă eficiența lor reală variază.

Unele produse încetinesc dezvoltarea bacteriilor, dar niciun burete nu rămâne steril în condiții normale de utilizare.

Unele studii au comparat bureții cu periile de vase și au descoperit că periile tind să acumuleze mai puține bacterii. Explicația este simplă și anume că perii se usucă mai repede și rețin mai puțină umezeală. Mediul uscat este mult mai puțin favorabil dezvoltării microorganismelor.

În ultimii ani au apărut și alternative considerate ceva mai igienice, precum lavetele lavabile sau bureții din silicon. Acestea tind să rețină mai puțină apă și se usucă mai rapid, ceea ce poate limita dezvoltarea bacteriană. Totuși, nici aceste variante nu sunt complet lipsite de microorganisme și necesită curățare regulată.

