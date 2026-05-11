Peste 12 milioane de lei pentru „arme” de ultimă generație

Prin proiectul ,,Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul SCUC „Grigore Alexandrescu”, finanțat prin PNRR, unitatea sanitară a achiziționat 193 de echipamente moderne destinate prevenirii, controlului, diagnosticului și tratamentului adecvat al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)- infecții nosocomiale.

Este un salt tehnologic major pentru cea mai veche unitate pediatrică din țară, care aniversează 140 de ani de existență. Valoarea totală a proiectului este de 12.699.076,67 lei (cu TVA), finanțat integral prin PNRR.

28% din investiții au mers către laborator și 27% către sterilizare, departamente care deservesc întreg spitalul. Echipamentele se folosesc în prezent în Laboratorul de microbiologie, Serviciul de Sterilizare, secțiile ATI (ATI și TINN), chirurgicale (Chirurgie reconstructivă și plastică, Ortopedie, ORL, Chirurgie I , Chirurgie II, Neurochirurgie, Chirurgie Cardiovasculară), secțiile pediatrie (Pediatrie 1, Pediatrie 2, Pediatrie 3, Toxicologie, Cardiologie, Neurologie) alte secții și servicii (SPIAAM, UPU, Bloc alimentar/Biberonerie, Laborator de Radiologie intervențională, serviciul spitalizare de zi, ambulatoriu).

Infecțiile din spitale: Bacteriile nu dispar, dar pot fi ținute sub control

În anul 2025, spitalul a înregistrat 55 de cazuri de infecții cu germeni multirezistenți, reprezentând 27% din totalul infecțiilor depistate. Restul infecțiilor sunt reprezentate de germeni sensibili sau infecții virale (precum rotavirusul, care ocupă primul loc la infecțiile digestive).

Medicii au vorbit deschis despre realitatea epidemiologică a spitalului. Rata de prevalență a infecțiilor intraspitalicești în spitalul de copii a fost de aproximativ 6%, iar datele arată o luptă constantă cu microorganismele rezistente.

„Nu a existat niciodată un spital care să nu aibă infecții. Problema este cum reușești să nu faci focare și cum reușești să nu transmiți tu, mai departe, acea infecție care s-a declanșat. Asta este lupta”, a mărturisit prof. univ. dr. Alexandru Ulici, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Medicii au abordat transparent realitatea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), subliniind că dotările noi au crescut capacitatea de depistare.

„Lista neagră” a bacteriilor și capcana colonizării cu germeni

Laboratorul de microbiologie performant permite acum identificarea rapidă a unor patogeni critici precum Candida auris (pentru care există program de screening) sau alți germeni cu importanță epidemiologică.

Printre cei mai periculoși „locatari” din spitale monitorizați se numără:

Klebsiella pneumoniae și Acinetobacter baumannii (germeni multirezistenți care pun probleme mari în terapiile intensive).

și (germeni multirezistenți care pun probleme mari în terapiile intensive). Stafilococul auriu rezistent la meticilină (MRSA) .

. Pseudomonas aeruginosa.

„Am reușit să dotăm laboratorul cu aparatură de ultimă generație, care ajută la un diagnostic, participă decisiv, de fapt, la un diagnostic imediat în ceea ce privește infecțiile asociate asistenței medicale, dar și rezistența la antimicrobiene. Se poate testa rezistența și se poate obține rezultatul într-un timp record față de metodele clasice. Această rapiditate ne permite să izolăm pacientul imediat și să aplicăm tratamentul țintit, limitând circulația unor germeni periculoși precum Candida auris în secțiile spitalului.”, a subliniat Șef lucr. dr. Carmen Daniela Chivu, medic epidemiolog și managerul proiectului.

Conf. univ. dr. Dorina Crăciun, medic șef SPIAAM, a explicat diferența dintre un pacient infectat și unul colonizat: „Colonizarea înseamnă prezența germenului în organismul pacientului sau pe suprafața tegumentului, dar fără a produce boală. Pacientul este purtător, el poate să transmită acest germen în mediu sau la alți pacienți, dar el nu are simptome de boală”.

Infecția apare atunci când germenul depășește barierele de apărare ale organismului și provoacă semne clinice de boală, de aceea este esențial de depistat pacientul colonizat pentru strategia de izolare a spitalului.

Prof. dr. Radu Bălănescu, directorul medical al spitalului, a subliniat că unitatea sanitară, fiind de urgență și în sistem pavilionar, preia adesea pacienți a căror stare de colonizare sau infecție nu este comunicată de unitățile de proveniență: „Informația ar trebui să circule împreună cu pacientul. Aceasta este recomandarea pe care o facem noi… să circule informația despre multirezistență odată cu pacientul. Mulți dintre pacienții transferați vin colonizați, nu infectați, iar noi depistăm prin testele de laborator pe care le facem aici.”

De asemenea, acesta a punctat că depistarea timpurie la internare (screening-ul) este singura metodă prin care se poate preveni transformarea acestor cazuri „importate” în focare interne.

Tehnologia care „vede” dacă te-ai spălat corect pe mâini: Black Box

Prevenția nu este lăsată la voia întâmplării. Dr. Carmen Chivu, medic primar epidemiolog, a subliniat importanța noilor sisteme de monitorizare:

„Avem aparate de verificare prin teste ATP a procedurilor de curățenie și dezinfecție… sunt instrumente valoroase care permit feedback imediat cu posibilitatea de corectare a operațiunilor, crescând siguranța mediului spitalicesc”.

Spitalul utiliza de ceva vreme dispozitive care verifică rigurozitatea igienei mâinilor. Black Box” sau tehnologia de tip cutie neagră pentru igienă este un sistem de monitorizare și instruire care utilizează lumina UV și markeri fluorescenți pentru a verifica dacă personalul medical și-a dezinfectat mâinile corect.

Principiul este simplu: mâinile sunt date cu un marker fluorescent care mimează prezența bacteriilor, iar după spălare sau dezinfecție sunt introduse în acest aparat Black Box. Sub lumina UV, zonele care nu au fost curățate corespunzător rămân luminate, oferind un feedback vizual imediat și incontestabil.

Igiena mâinilor este considerată de autoritățile medicale internaționale cea mai importantă măsură pentru prevenirea infecțiilor din spitale. Într-o singură zi, numărul de bacterii de pe mâinile personalului medical poate varia între 39.000 și 4.600.000 unități formatoare de colonii/cm².

Aproximativ 70% dintre cadrele medicale își contaminează mâinile sau mănușile prin simpla atingere a pacientului sau a obiectelor din mediul acestuia (cum ar fi patul de spital). O igienă riguroasă a mâinilor poate reduce rata infecțiilor nozocomiale cu până la 50% (conform unor studii chiar până la 80%).

Acum medicii, grație proiectului au la dispoziție un sistem de monitorizare cu checklist și aparate care verifică dacă procedurile de curățenie și dezinfecție sunt corect efectuate, dacă igiena mâinilor este corect efectuată.

,,Această procedură ne aduce siguranța pacientului, iar oamenii înțeleg că este un element esențial nu numai pentru pacienți, ci și pentru protecția personală.”

Pentru a bloca transmiterea, spitalul a fost dotat cu:

Filtrare HEPA și UVC : Esențiale în clădirile istorice ale spitalului care nu au sisteme centralizate.

: Esențiale în clădirile istorice ale spitalului care nu au sisteme centralizate. Dezinfecție prin nebulizare : Aparate automate pentru suprafețe.

: Aparate automate pentru suprafețe. Sisteme închise: Căruțuri de transport instrumentar și mașini automate de spălat ploști, care reduc expunerea personalului și a mediului la fluide biologice.

„Acest proiect ne-a oferit «armele» necesare… Fiecare echipament achiziționat este o barieră în plus între pacient și bacteriile multirezistente. Avem acum posibilitatea să identificăm acești germeni nu în zile, ci în ore. Pentru un spital de urgență cu profilul nostru, unde primim cazuri grave din toată țara, timpul este cel mai mare aliat sau cel mai mare dușman în controlul infecțiilor”, a concluzionat dr. Carmen Chivu.

În cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» a fost finalizat, la nivelul compartimentului de stomatologie, un alt proiect finanțat din fonduri europene, în valoare de 1.059.108,20 lei. Astfel, centrul stomatologic dotat cu tehnologie de ultimă oră se poate compara cu cele mai bune clinici private.

Spitalul Grigore Alexandrescu din București, a fost dotat în 2024 cu o sursă neîntreruptibilă de curent și un generator cu aburi, în condițiile în care vechiul generator era din 1978.



