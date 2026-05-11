Drona transporta explozibili și avea motorul pornit

O descoperire îngrijorătoare a avut loc pe coasta sudică a insulei grecești Lefkada, din Marea Ionică. Un grup de pescari locali a găsit într-o grotă o dronă marină ucraineană de tip Magura V5, potrivit Quotidiano Nazionale, care citează publicația elenă Kathimerini.

Autoritățile au deschis o anchetă privind descoperirea făcută joia trecută, iar în investigație este implicat și Ministerul Apărării din Grecia.

Conform primelor informații, drona a fost descoperită cu motorul încă pornit, transporta explozibili și era echipată cu tehnologii avansate, inclusiv antene și sisteme de comunicații. Pirotehniștii au intervenit pentru dezamorsarea dispozitivelor, au deconectat bateriile și au securizat ceea ce publicația greacă descrie drept „explozibil activ, cu o capacitate utilă de aproximativ 300 de kilograme”.

❗Ukrainian 🇺🇦 USV drone spotted in Greece 🇬🇷.



A stranded Ukrainian "Magura" type drone was spotted by fishermen off the island of Lefkada in the Ionian Sea.



It's worth noting that on March 18th, the Ukrainian Armed Forces carried out a covert operation off the coast of Malta… pic.twitter.com/NFsLGTUoQz — chris papakofopoulos (@christosKoffas) May 8, 2026

Pe rețelele sociale au apărut mai multe imagini și videoclipuri care surprind momentul în care autoritățile grecești remorchează vehiculul spre port.

Greek fishermen on the island of Lefkada, discovered a Ukrainian Magura V5 sea drone in a local cave,



They towed it to the port of Vasiliki and handed it over to the authorities.



It carries 320kg's of high explosive and could have killed every one of them. pic.twitter.com/dXEV2Eqk0Q — Chay Bowes (@BowesChay) May 8, 2026

Autoritățile analizează mai multe ipoteze

Anchetatorii încearcă acum să stabilească scopul pentru care era folosită drona navală. Una dintre pistele investigate ia în calcul posibilitatea ca vehiculul să fi fost utilizat în operațiuni de trafic de droguri.

Totodată, autoritățile nu exclud nici o posibilă legătură cu atacurile împotriva navelor asociate așa-numitei „flote-fantomă” rusești, utilizată pentru transportul petrolului rusesc în încercarea de a evita sancțiunile occidentale.

Potrivit BBC, la bordul dronei ar fi fost găsite bilețele scrise de mână în limba ucraineană.

Ce este Magura V5

Spre deosebire de alte drone navale ucrainene, precum Sea Baby, folosite pentru atacuri asupra navelor ancorate în porturi, Magura V5 a fost proiectată special pentru lovirea țintelor aflate în larg. Vehiculul are o lungime de 5,5 metri și poate atinge viteze de până la 22 de noduri, echivalentul a aproximativ 41 km/h.

Drona poate naviga autonom cu ajutorul computerelor și senzorilor de bord sau poate fi controlată de la distanță prin rețele wireless mesh ori sisteme de comunicații prin satelit.

În timpul războiului din Ucraina, dronele Magura V5 au fost folosite frecvent de forțele de la Kiev în operațiuni împotriva navelor militare rusești, în special în Marea Neagră.

Versiunea modernizată a acestui model este Magura V7, despre care se afirmă că ar putea fi capabilă chiar să scufunde o fregată.

