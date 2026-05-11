Danny Krohn, în vârstă de 53 de ani, merge frecvent împreună cu fiica sa, Sharon, de 28 de ani, în magazinele din Winterswijk, unde spune că anumite alimente costă chiar și „de trei ori mai ieftin”.

Clipurile postate de cei doi au strâns milioane de vizualizări, după ce germanul a filmat un coș plin de cumpărături achiziționat cu doar 27,90 euro.

Danny Krohn a devenit cunoscut pe TikTok pentru reacțiile sale exagerate din supermarketurile din Olanda. Acesta filmează rafturile și compară constant prețurile cu cele din Germania.

„E o nebunie!”, strigă Danny în timp ce își umple căruciorul cu produse precum compot de mere la 31 de cenți, mazăre cu morcovi la 35 de cenți sau varză roșie la 44 de cenți.

Într-unul dintre cele mai populare clipuri, germanul arată bonul fiscal din parcarea supermarketului Nettorama din Winterswijk: 27,90 euro pentru un coș întreg de alimente. Filmarea a depășit deja 1,5 milioane de vizualizări și a adunat zeci de mii de aprecieri.

„În Germania totul a devenit considerabil mai scump”

Bărbatul din Recklinghausen, aflat la o oră de mers cu mașina de granița cu Olanda, spune că diferențele de preț sunt uriașe pentru anumite produse.

„Și în Germania totul a devenit considerabil mai scump. Toată lumea vrea să economisească bani, iar acolo, unele produse sunt de fapt de trei ori mai ieftine.”, afirmă acesta.

Danny oferă și exemple concrete: „Luați cireșele. În Germania, plătesc 3,70 euro pe un borcan. Aici? 1,29 euro.”

Același lucru se întâmplă și în cazul sosului de mere sau al produselor congelate.

Între timp, olandezii (și mai ales cei din Tukker și Achterhoek) trec în masă granița în Germania pentru bere, benzină, alimente și produse cosmetice ieftine.

„Îi aud mereu pe olandezi strigând că Germania este mai ieftină, iar noi spunem exact același lucru despre voi. Este pe jumătate adevărat în ambele cazuri.”, spune Danny.

Frikandel-ul, „vedeta” cumpărăturilor

Printre produsele preferate ale germanului se numără și celebrul frikandel olandez. Frikandelul este o gustare tradițională originară din Olanda, un fel de cârnat.

„Acasă, cumperi acele cutii mici de șase sau opt cu cinci sau șase euro. În Olanda, iau o pungă de douăzeci cu 3,65 euro. Asta înseamnă afaceri, nu?”, spune acesta.

Danny recunoaște că nu toate produsele sunt mai ieftine în Olanda, însă consideră că diferențele sunt suficiente pentru a justifica drumul până la supermarket.

„Țelină! Luați-le pe toate! 44 de cenți pentru un borcan întreg!”

„Olanda este relaxată”

Dincolo de prețuri, germanul spune că apreciază și atmosfera din magazinele olandeze.

„Olanda este relaxată. Oamenii sunt mult mai prietenoși decât în Germania. Îmi plăcea să vin aici cu părinții mei încă din copilărie.”

Acesta susține că preferă acum lanțul Jumbo, despre care vorbește cu entuziasm.

„Jumbo. Îmi place Jumbo. Dacă vin mâine în Germania, oamenii vor sta la coadă la ușă. E adevărat.”

Până atunci, Danny și fiica lui vor continua să treacă granița pentru cumpărături ieftine.

