Fortăreața a fost transformată într-un spațiu modern dedicat atât turiștilor, cât și localnicilor, combinând experiențele culturale cu unele dintre cele mai impresionante panorame asupra capitalei ungare.

Locul a devenit rapid unul dintre cele mai fotografiate puncte din oraș, datorită priveliștii spectaculoase asupra Dunării, Parlamentului și podurilor istorice. Sute de fotografii și videoclipuri realizate de pe noile terase circulă deja pe rețelele sociale, transformând Citadela într-un nou punct de atracție al Budapestei.

Priveliști spectaculoase asupra întregului oraș

În urma lucrărilor de renovare au fost amenajate noi terase și puncte de belvedere care oferă priveliști impresionante asupra Dunării, Parlamentului, podurilor istorice și centrului orașului. La apus sau după lăsarea serii, când Budapesta este iluminată, Citadela oferă una dintre cele mai spectaculoase experiențe panoramice din Europa Centrală.

Pentru a face zona mai accesibilă, fostele ziduri închise ale fortăreței au fost deschise prin noi puncte de acces și pasaje care conectează cele două laturi ale dealului și permit circulația mai ușoară a vizitatorilor.

Proiectul de renovare a inclus și extinderea semnificativă a spațiilor verzi. Suprafața verde din interiorul Citadelei a crescut cu peste 50%, iar în interiorul zidurilor a fost creat un nou parc public de peste 6.000 de metri pătrați.

Vizitatorii pot descoperi acum alei amenajate cu arbori ornamentali, arbuști înfloriți, trandafiri, lavandă, plante cățărătoare și viță-de-vie. Noul parc include, de asemenea, o cafenea și o gelaterie cu terasă panoramică, un magazin de suveniruri, bănci, iluminat public modern și noi zone dedicate relaxării.

Statuia Libertății din Budapesta, restaurată complet

Ca parte a proiectului, celebra Statuie a Libertății din Budapesta, unul dintre simbolurile definitorii ale orașului, a fost restaurată complet, iar terasa din jurul monumentului a fost reamenajată pentru a se integra armonios în noul parc al Citadelei.

Pe soclul statuii a fost amplasată și o cruce, simbol al celor peste 1.100 de ani de statalitate maghiară, al creștinismului occidental și al culturii europene.

Un moment simbolic important al proiectului a avut loc pe 15 martie 2022, când în curtea centrală a Citadelei a fost arborat drapelul național al Ungariei.

Steagul, cu o suprafață de 72 de metri pătrați și montat pe un catarg de 36 de metri, este cel mai mare drapel arborat din țară și simbolizează unitatea națională și respectul pentru sacrificiile făcute de-a lungul istoriei în numele libertății.

„Bastionul Libertății”, o experiență interactivă despre istoria Ungariei

Una dintre principalele atracții ale noii Citadele este expoziția interactivă „Bastionul Libertății”, amenajată pe o suprafață de peste 1.700 de metri pătrați. Experiența îi poartă pe vizitatori prin cele mai importante momente din istoria Ungariei: de la fondarea statului și ocupația otomană până la Revoluția din 1848, perioada sovietică și căderea comunismului.

Expoziția combină elemente multimedia, efecte vizuale și instalații interactive și pune accent pe ideea de libertate, dar și pe rolul oamenilor obișnuiți și al femeilor în momentele-cheie ale istoriei.

Prin noua sa imagine, Citadela de pe Dealul Gellert devine una dintre cele mai importante atracții turistice ale Budapestei și un nou punct de referință pentru cei care își doresc să descopere orașul din cea mai spectaculoasă perspectivă.

Cu un mix între istorie, arhitectură, spații verzi și panorame impresionante, noua Citadelă promite să devină una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa Centrală și unul dintre cele mai fotografiate locuri din Budapesta.

