Salariul primit de lucrătorii comerciali

Gigantul german de retail atrage candidați în orașele din România cu pachete de circa 3.000 de lei net pentru lucrătorii comerciali și manipulanții de marfă, în timp ce un șef de raion poate ajunge la venituri de aproape 4.000 de lei net, la care se adaugă un pachet generos de beneficii extrasalariale.

Potrivit unor anunțuri de angajare analizate de „Libertatea”, Kaufland oferă pentru postul de lucrător comercial un salariu net („în mână” n.r.) de aproximativ 2.900 – 3.100 lei (4.850 – 5.300 lei – brut n.r.). Sunt cerute studii medii și disponibilitate pentru progam de lucru în ture.

În prezent, compania angajează lucrători comerciali la Năvodari Mamaia Nord, județul Constanța. Printre beneficii: contract de muncă pe durată nedeterminată cu un salariu ce pornește de la suma de 4.850 lei brut (aproximativ 2.900 de lei – salariu net n.r.), pentru un program de lucru de 6 ore/zi, precum și bonuri de masă.

Se caută lucrător comercial și la Domnești West Park, județul Ilfov. Sunt oferite, printre altele, salariu de 5.250 lei brut (aproximativ 3.100 de lei – salariu net n.r.), pentru un program de lucru de 8 ore pe zi, și bonuri de masă, precum și abonament gratuit la săli de sport.

De asemenea, se caută și lucrători comerciali produse proaspete la Arad Centru, județul Arad. Se oferă salariu de 4.850 lei brut (aproximativ 2.900 de lei – salariu net n.r.), pentru un program de lucru de 8 ore pe zi și bonuri de masă, precum și abonament gratuit la săli de sport.

Se caută și șefi de raion

Kaufland oferă pentru postul de șef raion un salariu net de 3.900 lei – 4.065 lei (6.650 lei – 6.950 lei brut n.r.). Candidatul trebuie să aibă experienţă profesională în domeniul comerţului cu amănuntul, disponibilitate pentru program de lucru în ture, zile de weekend și sărbătoare legală, dar și experienţă în conducerea personalului.

Retailerul caută șef raion la Sighișoara, județul Mureș. Se oferă: salariu de 6.650 lei brut (3.900 lei net n.r.), pentru un program de lucru de 8 ore pe zi, și bonuri de masă, precum și abonament gratuit la săli de sport.

Șef de raion se caută și în Baia Mare, județul Maramureș: salariu de 6.950 lei brut (4.065 lei net n.r.), pentru un program de lucru de 8 ore pe zi, și bonuri de masă, precum și abonament gratuit la săli de sport.

Salariu de 3.200 lei pentru manipulant marfă

Pentru postul de manipulant marfă, Kaufland oferă un salariu net de 3.200 lei (5.450 lei brut n.r.).Sunt cerute studii generale și disponibilitate pentru program de lucru în ture, zile de weekend și sărbătoare legală.

Se caută manipulant marfă la Ploiești, în județul Prahova, potrivit anunțurilor de angajare.

