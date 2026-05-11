Ce este oțelul inoxidabil

Oțelul inoxidabil este un tip de aliaj pe bază de fier căruia i s-a adăugat crom. Prezent într-o proporție de cel puțin 10,5%, acesta formează la suprafață un strat protector care împiedică apariția ruginii și a coroziunii. De asemenea, acest aliaj conține și nichel, pentru rezistență la acizi, iar adesea are în componență și alte metale sau nemetale (molibden, azot, etc.), care contribuie la îmbunătățirea performanței sale. Oțelul inoxidabil de înaltă calitate (18/10) conține 18% crom și 10% nichel și este, în general, mai scump, mai strălucitor și mai alb la culoare comparativ cu oțelul inoxidabil de grad inferior (13/0), care poate avea o culoare cenușie. Datorită proprietăților sale mecanice superioare și rezistenței la temperaturi extreme, oțelul inoxidabil este utilizat la scară largă în medii marine, chimice și industriale, inclusiv pentru aplicații structurale și decorative, precum și pentru utilizări casnice cum ar fi ustensilele din bucătărie, potrivit Neonickel.com.

Poate rugini oțelul inoxidabil?

Pe scurt, da, deși într-o măsură mult mai mică decât oțelul obișnuit. În ciuda denumirii lor, majoritatea aliajelor metalice utilizate la fabricarea tacâmurilor îl fac rezistent la pete mai degrabă decât complet inoxidabil. Când suprafața oțelului obișnuit este expusă la oxigen se formează de obicei oxid feric (Fe₂O₃), care are binecunoscuta culoare roșiatică a ruginii. Oxidul feric nu formează un strat continuu pe oțel, deoarece molecula de oxid are un volum mai mare decât atomii de fier subiacenți și, din această cauză, se exfoliază, lăsând oțelul expus la risc de coroziune. Datorită conținutului ridicat de crom al oțelului inoxidabil, pe suprafața acestuia se formează un strat subțire, de câțiva atomi grosime, de oxid de crom, deoarece cromul are o atracție puternică față de oxigen. Spre deosebire de oxidul feric, acest strat nu se exfoliază și acționează ca o barieră protectoare între oțelul inoxidabil și aer, împiedicând oxidarea ulterioară. Așadar, pe scurt, cromul din oțelul inoxidabil este cel care îl protejează de ruginire, iar cu cât nivelurile de crom sunt mai ridicate, cu atât rezistența la oxidare este mai bună.

De ce ruginește oțelul inoxidabil în mașina de spălat vase

Substanțele chimice dăunătoare, sărurile, grăsimile, umiditatea și căldura prelungită, care se regăsesc în interiorul unei mașini de spălat vase, pot provoca apariția de picurări și coroziune pe suprafețele din oțel inoxidabil – cuvă, brațe de spălare sau suporturi metalice. Pe lângă căldură și umiditate, o altă cauză majoră care favorizează coroziunea în mașina de spălat vase este detergentul, acel amestec puternic alcalin de diferite săruri. Clorurile puternice, cum ar fi cele din detergentul de mașina de spălat vase, pot accelera semnificativ picurarea și oxidarea, în același mod în care apa sărată afectează oțelul inoxidabil în aplicațiile marine, notează realsimple.com. Primul lucru pe care trebuie să-l știi este acela că majoritatea tacâmurilor moderne pe care le găsim în magazine sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este de mai multe niveluri calitative, unele fiind predispuse la rugină. Cea mai des întâlnită concepție este aceea că oțelul inoxidabil nu ruginește, dar experții afirmă că acesta poate rugini, mai ales dacă stratul protector de pe el este deteriorat.

Cât de mult contează calitatea aliajului

Tacâmurile sunt fabricate de obicei din una dintre cele două familii de oțel inoxidabil, și anume seria 300 sau seria 400. Potrivit experților în curățenie casnică, tipul de oțel utilizat și modul în care este fabricat sunt cei doi factori principali care determină dacă metalul va rugini în mașina de spălat vase. De exemplu, oțelul inoxidabil din seria 400, care conține de obicei puțin nichel sau deloc și care este adesea formulat cu carbon mai ridicat, este în general mai predispus la rugină decât oțelul inoxidabil din seria 300. În schimb, un conținut scăzut de carbon este echivalent cu o rezistență mai mare la coroziune.

În cazul cuțitelor – care ruginesc mai des datorită unui conținut mai mare de carbon – înseamnă lame mai puțin ascuțite, în timp ce carbonul ridicat oferă o ascuțime excelentă, dar o rezistență mai mică la coroziune, ceea ce înseamnă că va rugini. Oțelul din seria 400 cu carbon mai ridicat este cel mai frecvent utilizat pentru lamele cuțitelor, unde duritatea și retenția muchiei contează mai mult decât rezistența la rugină. Furculițele și lingurile sunt fabricate de obicei din oțel inoxidabil austenitic din seria 300 cu carbon mai scăzut, etichetat adesea 18/8 sau 18/10. Aceste etichete indică faptul că aliajul conține 18% crom și 8% sau 10% nichel. Acesta din urmă îmbunătățește rezistența la coroziune, dar și luciul. De asemenea, contează și gradul specific și finisajul oțelului din seria 400. Oțelurile inoxidabile de calitate inferioară (420 sau 420HC) costă mai puțin decât oțelurile inoxidabile premium (440A). Deși acest detaliu poate fi atractiv pentru utilizatorii finali atenți la costuri, ei ar putea să nu fie conștienți de problemele viitoare, precum pete de rugină recurente, decolorare sau mici denivelări în metal.

Obiceiuri de spălare care cauzează rugina

Indiferent de tipul de oțel inoxidabil utilizat, anumite practici de spălare pot determina apariția petelor de rugină de pe tacâmuri. Cele mai des întâlnite cauze pentru care stratul protector se poate deteriora sunt spălarea la temperaturi ridicate, utilizarea unui detergent puternic sau lăsarea resturilor de mâncare pe suprafață. Totodată, pete mici de rugină se pot forma și dacă tacâmurile stau umede prea mult timp sau ating alte metale în mașina de spălat vase. În timp ce furculițele și lingurile au o excelentă rezistență la coroziune, cuțitele sunt de obicei fabricate dintr-un oțel mai dur care, deși menține tăișul mai mult timp, este mai predispus să ruginescă ca urmare a spălărilor repetate în mașina de spălat vase. Practic, coroziunea este în mare parte apanajul cuțitelor, nu al furculițelor sau al lingurilor.

Cum previi ruginirea tacâmurilor

Tacâmurile din oțel inoxidabil pot prinde rugină în mașina de spălat vase chiar dacă sunt de bună calitate, din cauza mixului dintre temperatură ridicată, umiditatea prelungită și substanțele chimice agresive din detergenți. Vestea bună este că, prin câteva obiceiuri simple și alegeri corecte poți preveni apariția petelor de rugină și, astfel, să păstrezi tacâmurile în stare impecabilă. Astfel, ai grijă să îndepărtezi resturile de mâncare acide și sărate de pe tacâmuri înainte de a le încărca în mașina de spălat vase. De asemenea, nu depozita tacâmuri murdare în mașina de spălat vase mai multe zile înainte de le spăla, deoarece acestea se vor păta. Nu lăsa tacâmurile umede în mașină timp îndelungat după terminarea ciclului de spălare, ci scoate-le cât mai curând posibil și usucă-le sau cel puțin deschide ușa pentru a facilita uscarea lor. Și supraaglomerarea coșului de tacâmuri poate provoca pete de rugină pe tacâmuri.

Utilizează o grilă anti-îmbinare în coșul de tacâmuri sau o tavă pentru tacâmuri dacă ai una, astfel încât obiectele să nu se atingă între ele. Este important ca tacâmurile din oțel inoxidabil și cele placate cu argint sau cele din cupru să nu intre în contact, deoarece reacția chimică cu apa caldă și detergentul pot provoca decolorarea. Nu turna detergentul direct pe tacâmuri, deoarece este puternic alcalin, iar oțelul inoxidabil se poate coroda în câteva minute. În sfârșit, nu înmuia tacâmurile timp îndelungat în apă cu săpun, soluții de înălbitor sau apă sărată și nu utiliza materiale abrazive de curățare, potrivit choice.com.au.

Sunt tacâmurile ruginite periculoase?

Inhalarea unor cantități mari de rugină poate cauza probleme respiratorii, însă este puțin probabil să fie o problemă atunci când mâncăm. Ingerarea unor cantități mici de rugină de pe tacâmuri nu îți va face rău, cu excepția cazului în care suferi de hemocromatoză, o boală rară care determină organele interne să rețină fierul. De fapt, oxidul de fier este utilizat în mod curent pe post de colorant alimentar. Cu alte cuvinte, o ușoară oxidare a tacâmurilor este sigură, atât timp cât rugina și oxidarea nu au fost cauzate de expunerea la fecale sau sol, care ar însemna că pot fi acoperite cu bacterii dăunătoare. Chiar și atunci, bacteriile sunt cele dăunătoare, nu rugina.

Cum elimini petele de rugină de pe tacâmuri

Din fericire, petele de rugină pot fi remediate relativ ușor, fie cu produse din cămară, fie cu un produs specializat. Petele de apă, de exemplu, pot fi îndepărtate cu ușurință de pe tacâmurile din oțel inoxidabil, iar frecarea lor cu puțină zeamă de lămâie poate ajuta la prevenirea oxidării. Însă, petele de rugină mai persistente vor necesita un produs de curățare, cum ar fi o pastă de bicarbonat de sodiu ori un produs comercial, precum și multă energie.

Optează pentru un compus comercial neabraziv, conceput special pentru oțel inoxidabil, și evită produsele de curățare destinate argintului, care nu sunt potrivite pentru acest tip de metal. Freacă petele de rugină cu soluția de curățare aleasă folosind un burete sau o lavetă de plastic până când rugina este îndepărtată, iar apoi lustruiește cu un prosop de bucătărie. Nu utiliza niciodată o lavetă metalică: ea va îndepărta mai mult cromul din aliaj. Odată ce ai eliminat petele de rugină este timpul să le lustruiești până la un finisaj tip oglindă.

Înlocuiește buretul cu o cârpă moale și ia fie un compus de lustruire comercial, fie unul natural (ulei de lămâie). Dacă folosești un produs comercial, citește eticheta și asigură-te că este potrivit pentru utilizare pe tacâmuri. Indiferent de produs folosești pentru lustruit, va trebui să torni puțin pe cârpă și să începi să freci fiecare piesă, urmând fibra metalului (asemenea lemnului, oțelul inoxidabil are o fibră). La final, șterge tacâmurile, iar în cazul în care rugina a format gropi, metalul poate fi deja deteriorat și s-ar putea să nu îl mai poți recupera. Trebuie să știi că, dacă ai un set mai vechi de tacâmuri din oțel inoxidabil, acestea nu trebuie spălate la mașina de spălat vase, deoarece căldura și detergentul le pot deteriora.

