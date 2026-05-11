Ofițerul a murit în urma unui atac de cord în timp ce participa la măsurile de securitate luate cu ocazia sosirii navei în portul Granadilla de Abona, din Tenerife, relatează Euronews. Agentul Gărzii Civile spaniole s-a prăbușit în timp ce asista la debarcarea controlată a pasagerilor de la bordul MV Hondius.

„Aș dori să transmit condoleanțe familiei și întregii Gărzi Civile”, a declarat ministrul sănătății din Spania, Mónica García, în cadrul conferinței de presă de la portul Granadilla.

Ajunsă în Tenerife, nava a fost supusă, duminică, protocoalelor de urgență în urma unui focar confirmat de hantavirus, o boală virală rară și potențial fatală, care a provocat multiple decese și a infectat mai mulți pasageri și membri ai echipajului. OMS a raportat mai multe cazuri de îmbolnăvire, inclusiv trei decese – un cuplu olandez și un cetățean german.

Sosirea navei MV Hondius în Tenerife face parte din răspunsul internațional la focarul de hantavirus detectat la bordul navei de croazieră, care a impus evacuarea pasagerilor și repatrierea acestora în țările de origine în conformitate cu protocoale sanitare stricte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE