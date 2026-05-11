Între 23.06.2025-20.04.2026, cele două grupări politice aproximativ egale ca număr de parlamentari (PNL+USR și, respectiv, PSD)  nu au avut nicio greață să stea la aceeași masă și să-și împartă ciolanul generos al bugetului de stat și al angajărilor pilelor la stat. Apoi au început să se certe în public. În mod evident, noul Mesia creat de propagandă (alias Ilie Bolojan) a sperat că foștii lui aliați la guvernare vor respecta acordul din 2025 de a drena mai puțini bani de la bugetul de stat, ca să scadă deficitul de la peste 9% spre 6-7% din PIB. S-au apucat împreună de crescut impozitele și taxele pentru popor, au încălcat împreună legea care-i obliga la indexarea pensiilor a milioane de părinți și bunici ai noștri, au dezlănțuit împreună asupra noastră a tuturor cea mai mare inflație din UE (adică în România au cauzat inflație de peste 3 ori media inflației în UE), au tăiat împreună indemnizațiile mamelor în pofida crizei demografice uriașe care ucide lent viitorul României, au tăiat împreună indemnizații și au crescut împreună impozitele locale pentru sute de mii de persoane cu handicap etc.  

La un moment dat, sub presiune socială și mediatică, premierul Bolojan a început să-și amenințe aliații din această guvernare că va începe să taie puțin câte puțin (nu prea mult) și de la clientela politică, de pe la amantele angajate la stat, de pe la fini și plimbători de cutii de pantofi pline cu cash etc. Aliații, denumiți pe timpuri „ciuma roșie”, (alături de care chiar Mesia a candidat de multe ori la alegeri și de la care a primit de-a lungul timpului sume uriașe de multe sute de milioane de euro de la bugetul de stat) au răspuns și ei că, dacă se taie de la parașutele Nordis și din alte asemenea zone tabu pentru ei, vor da jos guvernul așa-zis proeuropean prin moțiune de cenzură.

Bolojan poate s-a gândit că, având în pixul de prim-ministru multe milioane de euro de alocat discreționar de la bugetul de stat, va negocia cu succes pentru a obține votul AUR în Parlament. Dar, surpriză! Luni, 27 aprilie 2026, AUR anunță cot la cot cu PSD că vor depune împreună moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cu doar câteva ore înainte de votarea moțiunii, pe 5 mai 2026, Ciprian Ciucu, un fel de șef al corului cântăreților lui Bolojan, zice că se joacă soarta moțiunii la doar 5-10 voturi. Evident omul nu le are cu aritmetica (sau armetica, așa cum zicea fostul lui aliat, nea Paul Stănescu din Olt): moțiunea a trecut cu aproape 50 de voturi peste minimul necesar de 233 de voturi…   

Pe măsură ce a escaladat disputa dintre aceste două grupări tot mai înverșunate, au început să se dea în gât unii pe alții despre cât a risipit fiecare din banii publici ai românilor și despre compromisurile compromițătoare (vorba regretatului om politic emblematic, Corneliu Coposu), pe care și le-au făcut unii altora. 

De exemplu, Bolojan expune nereguli precum situația de la Hidroelectrica, unde președinte al Consiliului de Supraveghere este un inculpat pus acolo de PSD; evident că acel personaj ar fi trebuit demis de mult, pentru a proteja imaginea și reputația companiei. Probabil că nu a aflat că viceprim-ministrul său, dna Oana Gheorghiu, tocmai explicase publicului că listarea la bursă ar fi un fel de panaceu pentru corupție; evident că listarea este un pas înainte, benefic pentru transparență, dar în niciun caz nu rezolvă decât în foarte mică măsură problema corupției uriașe din aceste companii de stat, tolerată ani întregi și de guvernarea Nicu+Marcel, dar timp de 10 luni și de guvernarea Bolojan+Grindeanu.

Pe de altă parte, PSD-iștii îi numără lui Bolojan miliardele direcționate preferențial spre Bihor de la bugetul de stat. Zice fostul ministru al energiei din partea PSD, Bogdan Ivan, că de la bugetul de stat s-ar fi dat către Consiliul Județean Bihor peste 5 miliarde de lei, adică peste un miliard de euro, cam așa: 1,95 de miliarde de lei pe programul Anghel Saligny + aproape un miliard de lei pe CNI + 90 de milioane de lei pe programul de risc seismic + aproximativ două miliarde de lei pentru infrastructură. Și mai zic PSD-iștii că la Oradea lucrările publice majore erau atribuite la licitație pe valori mai mici, apoi prețurile creșteau după semnarea contractelor prin ajustări de costuri, acte adiționale și lucrări suplimentare. Doar la vreo 40 de investiții, valoarea totală atribuită ar fi fost inițial de 914 milioane lei, iar nota finală a ajuns la 1,116 miliarde de lei (+22%, adică peste 40 de milioane de euro în plus).

Față de această gâlceavă publică a foștilor tovarăși de cumpărat microbuze școlare cu bani din PNRR la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul pieței, autointitulați proeuropeni, președintele Nicușor Dan și-a asumat rolul de mediator. Constituția spune la articolul 80, alin. 2: „Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate”. Pare că președintele Dan consideră că PNL+USR și, respectiv, PSD (între care a încercat o mediere) ar fi niște puteri ale statului, poate știe lucruri pe care noi nu le știm, despre acapararea de către aceste partide a unor zone din stat

Cheia e la președintele României, Nicușor Dan

Sper că Nicușor Dan își va asuma pe deplin rolul constituțional de președinte al României! În umila mea opinie, el are obligația constituțională de a exercita pe bune funcția de comandant al forțelor armate (art. 92, alin. 1), împreună cu cea de garant al independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a României (art. 80, alin. 1) și cea de veghetor la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice (art. 80, alin. 2). Asta înseamnă că trebuie să acționeze, împreună cu toți cei care îl sprijină legal și constituțional, pentru încetarea imediată a acestor jocuri electorale ale celor două grupări politice care se ciondănesc acum, fără să le pese de sărăcirea românilor. Reluarea imediată a guvernării pentru a rezolva măcar o parte din problemele economice și sociale stringente este în interesul poporului român, care l-a votat pe Nicușor Dan cu o majoritate clară de peste 6,1 milioane de voturi pe 18 mai 2025. 

La ultimele alegeri parlamentare din 1.12.2024, peste 76% din românii cu drept de vot NU au votat PSD+PNL+USR. Dar în competiția facilă cu extremiștii care amenință oamenii cu uciderea prin jupuirea în public, au primit, totuși, un mandat clar să guverneze împreună până în 2028. Ei nu au dreptul să lase România fără guvernare fix în aceste vremuri de criză economică profundă și de amenințări la adresa siguranței României (a se vedea măcar penetrările tot mai frecvente ale teritoriului nostru cu drone ale Federației Ruse).
Curaj, Nicușor Dan, hai și cu niște acțiune! Sper că, după declarația publică a procurorului-șef european al Parchetului European (dna Laura Codruța Kovesi) din 8.05.2026, îți e clar ce ți se pregătește dacă mai stai mult să calculezi soluția perfectă la problemă…

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Viva.ro
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Unica.ro
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.RO
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
GSP.RO
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Știri România 16:20
Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Știri România 16:17
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Parteneri
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Adevarul.ro
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Stiri Mondene 16:17
Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Stiri Mondene 16:00
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
ObservatorNews.ro
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax.ro
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax.ro
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola
KanalD.ro
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola

Politic

Un lider PNL cere reformarea partidului odată cu trecerea în opoziție și vorbește despre revenirea lui Ludovic Orban
Politică 16:26
Un lider PNL cere reformarea partidului odată cu trecerea în opoziție și vorbește despre revenirea lui Ludovic Orban
Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Politică 15:23
Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Cine vine antrenor la FCSB? Patronul, anunț în direct! Ce spune Gigi Becali de o revenire a lui Mirel Rădoi
Fanatik.ro
Cine vine antrenor la FCSB? Patronul, anunț în direct! Ce spune Gigi Becali de o revenire a lui Mirel Rădoi
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea