Între 23.06.2025-20.04.2026, cele două grupări politice aproximativ egale ca număr de parlamentari (PNL+USR și, respectiv, PSD) nu au avut nicio greață să stea la aceeași masă și să-și împartă ciolanul generos al bugetului de stat și al angajărilor pilelor la stat. Apoi au început să se certe în public. În mod evident, noul Mesia creat de propagandă (alias Ilie Bolojan) a sperat că foștii lui aliați la guvernare vor respecta acordul din 2025 de a drena mai puțini bani de la bugetul de stat, ca să scadă deficitul de la peste 9% spre 6-7% din PIB. S-au apucat împreună de crescut impozitele și taxele pentru popor, au încălcat împreună legea care-i obliga la indexarea pensiilor a milioane de părinți și bunici ai noștri, au dezlănțuit împreună asupra noastră a tuturor cea mai mare inflație din UE (adică în România au cauzat inflație de peste 3 ori media inflației în UE), au tăiat împreună indemnizațiile mamelor în pofida crizei demografice uriașe care ucide lent viitorul României, au tăiat împreună indemnizații și au crescut împreună impozitele locale pentru sute de mii de persoane cu handicap etc.

La un moment dat, sub presiune socială și mediatică, premierul Bolojan a început să-și amenințe aliații din această guvernare că va începe să taie puțin câte puțin (nu prea mult) și de la clientela politică, de pe la amantele angajate la stat, de pe la fini și plimbători de cutii de pantofi pline cu cash etc. Aliații, denumiți pe timpuri „ciuma roșie”, (alături de care chiar Mesia a candidat de multe ori la alegeri și de la care a primit de-a lungul timpului sume uriașe de multe sute de milioane de euro de la bugetul de stat) au răspuns și ei că, dacă se taie de la parașutele Nordis și din alte asemenea zone tabu pentru ei, vor da jos guvernul așa-zis proeuropean prin moțiune de cenzură.

Bolojan poate s-a gândit că, având în pixul de prim-ministru multe milioane de euro de alocat discreționar de la bugetul de stat, va negocia cu succes pentru a obține votul AUR în Parlament. Dar, surpriză! Luni, 27 aprilie 2026, AUR anunță cot la cot cu PSD că vor depune împreună moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cu doar câteva ore înainte de votarea moțiunii, pe 5 mai 2026, Ciprian Ciucu, un fel de șef al corului cântăreților lui Bolojan, zice că se joacă soarta moțiunii la doar 5-10 voturi. Evident omul nu le are cu aritmetica (sau armetica, așa cum zicea fostul lui aliat, nea Paul Stănescu din Olt): moțiunea a trecut cu aproape 50 de voturi peste minimul necesar de 233 de voturi…

Pe măsură ce a escaladat disputa dintre aceste două grupări tot mai înverșunate, au început să se dea în gât unii pe alții despre cât a risipit fiecare din banii publici ai românilor și despre compromisurile compromițătoare (vorba regretatului om politic emblematic, Corneliu Coposu), pe care și le-au făcut unii altora.

De exemplu, Bolojan expune nereguli precum situația de la Hidroelectrica, unde președinte al Consiliului de Supraveghere este un inculpat pus acolo de PSD; evident că acel personaj ar fi trebuit demis de mult, pentru a proteja imaginea și reputația companiei. Probabil că nu a aflat că viceprim-ministrul său, dna Oana Gheorghiu, tocmai explicase publicului că listarea la bursă ar fi un fel de panaceu pentru corupție; evident că listarea este un pas înainte, benefic pentru transparență, dar în niciun caz nu rezolvă decât în foarte mică măsură problema corupției uriașe din aceste companii de stat, tolerată ani întregi și de guvernarea Nicu+Marcel, dar timp de 10 luni și de guvernarea Bolojan+Grindeanu.

Pe de altă parte, PSD-iștii îi numără lui Bolojan miliardele direcționate preferențial spre Bihor de la bugetul de stat. Zice fostul ministru al energiei din partea PSD, Bogdan Ivan, că de la bugetul de stat s-ar fi dat către Consiliul Județean Bihor peste 5 miliarde de lei, adică peste un miliard de euro, cam așa: 1,95 de miliarde de lei pe programul Anghel Saligny + aproape un miliard de lei pe CNI + 90 de milioane de lei pe programul de risc seismic + aproximativ două miliarde de lei pentru infrastructură. Și mai zic PSD-iștii că la Oradea lucrările publice majore erau atribuite la licitație pe valori mai mici, apoi prețurile creșteau după semnarea contractelor prin ajustări de costuri, acte adiționale și lucrări suplimentare. Doar la vreo 40 de investiții, valoarea totală atribuită ar fi fost inițial de 914 milioane lei, iar nota finală a ajuns la 1,116 miliarde de lei (+22%, adică peste 40 de milioane de euro în plus).

Față de această gâlceavă publică a foștilor tovarăși de cumpărat microbuze școlare cu bani din PNRR la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul pieței, autointitulați proeuropeni, președintele Nicușor Dan și-a asumat rolul de mediator. Constituția spune la articolul 80, alin. 2: „Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate”. Pare că președintele Dan consideră că PNL+USR și, respectiv, PSD (între care a încercat o mediere) ar fi niște puteri ale statului, poate știe lucruri pe care noi nu le știm, despre acapararea de către aceste partide a unor zone din stat…

Cheia e la președintele României, Nicușor Dan

Sper că Nicușor Dan își va asuma pe deplin rolul constituțional de președinte al României! În umila mea opinie, el are obligația constituțională de a exercita pe bune funcția de comandant al forțelor armate (art. 92, alin. 1), împreună cu cea de garant al independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a României (art. 80, alin. 1) și cea de veghetor la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice (art. 80, alin. 2). Asta înseamnă că trebuie să acționeze, împreună cu toți cei care îl sprijină legal și constituțional, pentru încetarea imediată a acestor jocuri electorale ale celor două grupări politice care se ciondănesc acum, fără să le pese de sărăcirea românilor. Reluarea imediată a guvernării pentru a rezolva măcar o parte din problemele economice și sociale stringente este în interesul poporului român, care l-a votat pe Nicușor Dan cu o majoritate clară de peste 6,1 milioane de voturi pe 18 mai 2025.

La ultimele alegeri parlamentare din 1.12.2024, peste 76% din românii cu drept de vot NU au votat PSD+PNL+USR. Dar în competiția facilă cu extremiștii care amenință oamenii cu uciderea prin jupuirea în public, au primit, totuși, un mandat clar să guverneze împreună până în 2028. Ei nu au dreptul să lase România fără guvernare fix în aceste vremuri de criză economică profundă și de amenințări la adresa siguranței României (a se vedea măcar penetrările tot mai frecvente ale teritoriului nostru cu drone ale Federației Ruse).

Curaj, Nicușor Dan, hai și cu niște acțiune! Sper că, după declarația publică a procurorului-șef european al Parchetului European (dna Laura Codruța Kovesi) din 8.05.2026, îți e clar ce ți se pregătește dacă mai stai mult să calculezi soluția perfectă la problemă…

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE