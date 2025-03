În ediția din 14 martie la Românii au talent 2025 au urcat pe scena show-ului de la Pro TV mai mulți concurenți, însă Alexia Tudose a fost cea care a impresionat cu povestea ei de viață. Cu zâmbetul pe buze și îmbrăcată într-o rochie neagră, scurtă, cu mâneci lungi și detalii roșii, tânăra a impresionat cu energia ei.

„Mă numesc Alexia Tudose, am 17 ani și vin tocmai din Botoșani. În seara asta o să vă cânt”, le-a spus tânăra juraților. Dragoș Bucur a fost interesat să afle mai multe despre Alexia, a întrebat-o de cât timp cântă, dar și detalii despre familia ei.

Întrebată cu ce se ocupă mama ei, Alexia a dezvăluit drama prin care a trecut în urmă cu mai bine de doi ani, când autocarul în care se afla alături de colegii ei din ansamblul folcloric a făcut accident. Mâinile i-au fost amputate, iar apoi medicii, în urma unei intervenții de 20 de ore, au reușit să îi reatașeze brațele.

Cum arată Alexia Tudose după ce i-au fost reatașate brațele

„Mama este casnică, pentru că am nevoie de ea în momentul de față. Eu acum în urmă cu doi ani am avut un accident cu un autocar în care am avut amputate ambele brațe, stângul total și dreptul parțial. Dreapta se mai ținea în câțiva nervi, dar sunt bine acum, fac recuperare în continuare. Mi-au fost reatașate de doctori și am fost salvată de fratele meu mai mare, m-a salvat pe mine din autocar și mâna de lângă mine!”, a spus Alexia la Pro TV.

Andra a și reacționat: „Gata, știu povestea, a apărut la știri”. Imediat după ce a cântat, de la masa juriului Andra a izbucnit în lacrimi. „Parcă a cântat momentul pe care l-a trăit în autobuz, când nu venea nimeni să o salveze… și până la urmă a venit fratele ei. Eu m-am dus în povestea aceasta, m-am dus în trăirea lor, în emoțiile pe care le-au trăit”, a spus ea.

Alexia Tudose poartă și acum la mâna stângă un bandaj special, după cum se poate observa în imaginile din galeria foto.

Sursa video: Instagram Românii au talent

Adolescenta a trecut în etapa următoare cu 4 de DA și cu multă susținere din partea fanilor. Pe contul oficial de Facebook al emisiunii, momentul ei a devenit viral, are aproape 10.000 de like-uri și sute de comentarii de susținere.

„Dragă Alexia! Poate era să pierzi două brațe, dar ai câștigat două mâini care te poartă mereu – MÂINILE LUI DUMNEZEU – EL a pus în tine o voce extraordinară și mult har cu care ai ajuns la inimile noastre!”, i-a scris cineva.

Cine e Alexia Tudose de la Românii au talent 2025

Alexia Tudose este elevă în clasa a XII-a la un liceu cu profil științe sociale din Botoșani. De la o vârstă fragedă, Alexia și-a descoperit pasiunea pentru muzică, începând lecțiile de canto la doar 8-9 ani. Părinții ei, în special tatăl său, care deținea un studio muzical în oraș, au sprijinit-o constant în acest drum, scrie protv.ro.

Pe lângă muzică, Alexia este o dansatoare talentată de streetdance și face parte din trupa G-Power. De asemenea, pasiunea ei pentru sport a dus-o să câștige locul I într-o competiție internațională în Croația și a făcut karate timp de 8 ani.

Visul cel mai mare al Alexiei este să devină o artistă mare, să își exprime sentimentele prin muzică și să aducă alinare celor din jur, așa cum muzica i-a oferit alinare și sprijin de-a lungul vieții.

În urmă cu doi ani, Alexia Tudose a fost implicată într-un grav accident de autocar, în timp ce se îndrepta, împreună cu o trupă de dansuri populare, spre un festival în Slobozia. Brațele i-au fost amputate, dar medicii au reușit să i le reatașeze într-o operație care a durat 20 de ore.

