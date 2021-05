Alina Laufer, detalii neașteptate despre botezul gemenilor. „La evrei nu există acest obicei”

„Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic.

Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a spus Alina la Exclusiv VIP, emisiunea realizată de Cristi Brancu, la Prima TV.

Fericiți că sunt împreună acasă, soții Laufer își fac curaj pentru prima călătorie mai lungă, a gemenilor. „Am plecat cu cei mici. Am fost la părinții mei, în Prahova.

Am vrut să vedem dacă ne descurcăm, au fost foarte cuminți și am căpătat curaj. Vrem să plecăm cu ei în vacanță, pentru că am stat foarte mult în spital și în casă.

Suntem doi părinți fericiți, eu și Ilan ne sincronizăm perfect. Mă ajută la băiță și a făcut și o tură de noapte”, i-a povestit Alina Laufer lui Cristi Brancu.

„Am așteptat acești copii 9 ani de zile. Avem în continuare controale, am primit la externare o listă cu instrucțiuni.

Trebuie să mergem la control oftalmologic o dată la două săptămâni, pentru că prematurii dezvoltă retinopatie, avem control neurologic, ecografii de șold. În cazul copiilor prematuri sunt o serie de controale ce trebuie respectate”, i-a povestit soția lui Ilan Laufer lui Cristi Brancu, la Exclusiv VIP

