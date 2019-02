Alina Pușcaș n-a știut că e însărcinată a treia oară. „Pentru că eu eram pe pastile, luam antoconcepționale”

„Îmi era foarte rău pe la filmări. Eu practic am rămas însărcinată când încă se filma la „Te cunosc de undeva” şi eu nu ştiam. Pentru că eu eram pe pastile, luam anticoncepţionale. Nu ştiu cum s-a întâmplat. Era probabil perioada în care se face o pauză de câteva zile. Mi-a fost un pic rău, în noiembrie foarte puţin. În decembrie s-a agravat şi a început să-mi fie tot mai rău. Nu aveam chef să fac absolut nimic. Nu puteam să vărs, dar aveam acea stare. Dureri de cap, dureri musculare. Am făcut teste, n-a ieşit niciunul pozitiv. M-am gândit că am vreo boală, cine ştie ce boală! Primul test care mi-a dat să fie pozitiv a fost pe 27 decembrie. M-am liniştit. I-am spus lui Mihai, el era în culmea fericirii”, a declarat Alina Pușcaș într-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

Vedeta a dezvăluit și data la care va naște. Viitorul bebeluș va veni pe lume în luna august a acestui an.

„Noi suntem împreună de patru ani, primul copil are 3 ani şi 5 luni, Melissa are 2 ani şi 2 luni… Din relaţia noastră, eu am fost mai mult însărcinată… Preconizăm că se va naşte la începutul lui august”, a explicat ea.

Alina Pușcaș a mărturisit căa treia sarcină este total diferită de cele două anterioare: vedeta mănâncă foarte mult.

„Mănânc foarte mult, din păcate. N-are nicio legătura sarcina asta cu niciuna dintre celelalte… Acum e o problemă. Înnebunesc. În primele două luni de zile, nu puteam să mă controlez, îmi venea să mănânc orice. Apoi, s-a schimbat cu problema în care nu mai pot să mănânc carne. Nu pot, mi se face rău dacă văd carne. Dacă o miros, nu mai zic. Paharul de vin roşu, acum nu pot să-l miros. O dau în prea mulţi carbohidraţi şi mi-e teamă să nu mă umflu prea tare”, a explicat Alina Pușcaș, potrivit spynews.ro.

În 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

Citește și: Libertatea are corespondent special la Madrid, la Congresul socialiștilor europeni, unde Dragnea și Dăncilă vor fi prezenți. Azi și mâine, socialiştii europeni îşi prezintă viziunea pentru viitorul Europei

Citește mai multe despre Alina Puscas pe Libertatea.