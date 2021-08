„În 2014, am făcut saltul de aici, de la 7 metri care m-a dus spre a fi câștigătoare, am fost atunci, dar din cauză că am făcut o pneumonie urâtă, a trebuit să renunț. Așadar, am zis că nu pot să revin după 7 ani și să mă duc mai jos”, a zis Alina încrezătoare, conform a1.ro.

Alina Pușcaș și antrenorul Cătălin își doreau să sară de la platforma de 7 metri, însă s-au răzgândit, au făcut saltul de la 10 metri.

„Nu-i da drumul, din momentul ăsta acolo rămâi”, i-a spus Fachirul din Periș Alinei, încercând să o încurajeze.

Cei doi au executat o săritură perfecta, iar Alina i-a mulțumit lui Cătălin, îmbrățișându-l. Pentru a se asigura că nu pățesc nimic, Alina a trebuit să îl strângă foarte tare în brațe pe Cătălin în timpul săriturii.

„Îți jur că m-a apucat amețeala”, a fost prima ei reacție după săritură.

„Ceea ce ai făcut tu a fost remarcabil până la un punct. Mi-a plăcut mesajul. Frumos, romantic”, i-a transmis jurata Iulia Albu.

„Prezență, 10, frumusețe, 10, iar pentru curajul și devotamentul ei să sară de la 10 din prima…”, a spus și Jean de la Craiova.

Cristi Pulhac, câștigătorul primei ediții „Splash! Vedete la apă”

Alina Pușcaș, Margherita, Cristi Pulhac, pălărierul Radu Itu, Fachiru din Periș și Otilia Bilionera au fost primii concurenți care și-au făcut curaj să urce pe platformele din Bazinul Olimpic de la Bacău, seara trecută, în prima ediție „Splash! Vedete la apă”, la Antena 1.

De la o săritură spectaculoasă în îmbrățișare cu antrenorul Cătălin Cozma a Alinei Pușcaș, la încercări curajoase ale lui Cristi Pulhac și Fachiru din Periș, prima ediție a concursului nu a fost lipsită de emoții și adrenalină.

Cei trei au primit cele mai mari punctaje din partea juraților și ocazia de a arăta o nouă săritură pentru a-i impresiona pe aceștia. În cele din urmă, câștigătorul serii ales de jurați a fost fostul fotbalist Cristi Pulhac, cel care va merge direct în finală.

