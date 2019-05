Colegă de cameră cu Sandra Izbașa, Ana Baniciu a ajuns târziu de la petrecerea de după film, așa că au decis de comun acord să doarmă mai mult a doua zi. Din nefericire pentru ele s-au trezit când toți ceilalți plecaseră deja, așa că s-au văzut în postura de a nu mai avea cu ce să se reîntoarcă în București. „Evident că după această caravană oboseala s-a acumulat și fiecare oră în plus de somn contează…așadar am zis că mergem doar cu o oră înainte la aeroport pentru că fiind un aeroport mic avem timp să facem tot ce trebuie. Dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și pentru că am ajuns prea târziu, check-in-ul era închis și cei de acolo nu ne-au mai lăsat să urcăm, iar următorul avion era la 11 noaptea. Atunci ne-am amintit de prietenul nostru din Timișoara, domnul Tornoreanu, care ne povestise că pilotează un avion mic”, ne-a povestit Ana Baniciu despre experiența vieții ei.

Deși totul a luat o întorsătură favorabilă, în momentul în care și-a anunțat părinții, pe tatăl Anei, cunoscutul cântăreț Mircea Baniciu, l-a luat cu palpitațiile. Artistul a rămas blocat când fiica lui l-a sunat din timpul zborului anunțându-l că este într-un avion de mici dimensiuni pilotat de un prieten din Timișoara. „El a fost drăguț și ne-a adus la București cu un avion extrem de mic. Când mă gândesc la momentele alea efectiv am impresia că visez și că nu a fost nimic real. A fost o super experiență pe care nu am trăit-o până acum. Am făcut două ore de la Timișoara la București, aveam semnal la telefon și l-am sunat pe tata fiind foarte pasionat de avioane. S-a speriat groaznic. A crezut că e o glumă”, a mai spus cântăreața.

La fel de entuziasmată de călătorie a fost și Sandra Izbașa care s-a simțit oarecum salvată din acest impas, declarând că nu ar mai suportat, din punct de vedere fizic, să aștepte încă alte câteva ore. „Le mulțumim din suflet că au putut să facă efortul acesta pentru noi, pentru că efectiv rămâneam acolo. Nu mai ajungeam pe nicăeri. Să nu mai spun că acumulam și mai multă oboseală”, ne-a spus și Sandra Izbașa.

