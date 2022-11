„De vreo 9 ani tot zic că îmi iau permisul. Eu am școala făcută de vreo 9 ani, dacă mă întrebați, dar permis nu am nici în ziua de azi. Asta e acum. Îmi este frică de mașini. Mă simt mult mai în siguranță în orice alt mijloc de transport față de mașină.

Preferă să merg cu cineva care merge cât de cât decent. Sunt oameni în care am încredere pur și simplu și oameni în care nu am încredere, când conduc, și atunci stau cu sufletul mic și mă rog la Dumnezeu și mă gândesc că poate nu se va întâmpla nimic.

În oraș nu îmi este foarte frică, pentru că mă gândesc că nu se pot întâmpla atât de multe, la drum lung îmi e mai frică”, a declarat artista pentru Ego.

„Pur și simplu îmi e frică un pic de mașini. Sper să nu sfârșesc… Cine știe, poate într-o viață anterioară am fost pilot de curse. Restul mijloacelor de transport îmi plac, dar nu exagerez niciodată. Adică nu îmi plac chestiile unde trebuie să risc.

Am riscat cu o trotinetă electrică închiriată de pe stradă și am căzut de mi-am rupt piciorul. Dar nu că mi-am rupt piciorul, nici nu mi l-am rupt măcar, dar a fost ceva mai rău că mi-am stricat gelzna și mă doare și acum piciorul. Am zis că asta nu este pentru mine”, a mai adăugat ea.

