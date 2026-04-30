Într-o postare pe care a făcut-o pe rețelele de socializare, Ana Baniciu a dezvăluit că Mihaela Rădulescu este una dintre femeile care au inspirat-o de-a lungul vieții, afirmând că acesta va rămâne una dintre marile personalități din România.

Ana Baniciu s-a și fotografiat cu Mihaela Rădulescu, iar imaginile și mesajul au strâns peste 15.000 de like-uri și câteva sute de comentarii, inclusiv din partea vedetelor.

„O femeie puternică rămâne o femeie puternică, indiferent ce drum o așteaptă. Am petrecut o zi cu Mihaela Rădulescu la filmările «Fără Sense Filmul». La prânz, îi auzeam vocea inconfundabilă și primul meu gând a fost că e un televizor deschis pe undeva. Apoi mi-am dat seama de ce. Pentru că în copilăria mea era unul dintre cei mai valoroși influenceri… doar că nu o numeam așa.

În orele petrecute lângă ea am încercat să uit că e persoană publică (greu) și să fiu atentă la femeia din fața mea. La leoaica din ea. La forța ei. La felul deschis în care vorbește. La seriozitatea cu care muncește. La cât de prezentă este în tot ce face. La cât de multă energie poate să aibă… WiFi-ul ei bate până unde vrea ea.

Și poate de aici vine și gândul meu din zilele astea. Cu cât ești mai puternic, cu atât viața pare că te încearcă mai mult. Poate pentru că știe că poți să duci. Iar ea duce. Mihaela Rădulescu a fost, este și va rămâne una dintre marile personalități ale generației mele. O femeie care a inspirat, a provocat, a construit, a ridicat standarde și a rămas imposibil de ignorat. Pentru că… așa e ea”, a scris Ana Baniciu pe Instagram despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu.

„Ana… L-am iubit pe tatăl tău mereu, dar n-am știut ce dragă o să-mi crești în inimă și tu… Mulțumesc frumos”, i-a răspuns Mihaela Rădulescu pe Instagram, când a văzut mesajul scris de Ana Baniciu.

