În ce privește precipitațiile, ele vor lipsi în aceste zile, iar spre sfârșitul lunii vor fi abundente în nordul și centul țării, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoatele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 4 – 11 mai 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale.

Precipitațiile estimate pentru acest interval sunt aproape absente la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 18 mai 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice, astfel că vremea va fi una foarte caldă.

Cantitățile de precipitații vor fi local abundente în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 18 – 25 mai 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Precipitațiile vor fi ușor abundente, local, în regiunile centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 25 mai – 1 iunie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și prognoza pentru perioada 4-17 mai 2026. Conform specialiștilor, vremea se va încălzi semnificativ în următoarele zile, cu temperaturi ce vor urca până la 30 de grade Celsius în mai multe zone. În Capitală, se vor înregistra în jur de 27 de grade Celsius.