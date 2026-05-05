Marius Manole, mesaj public către PSD: „România are nevoie de o alternativă reală”

Actorul Marius Manole a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat Partidului Social Democrat, în care vorbește despre nevoia unei reforme interne și despre rolul pe care formațiunea l-ar putea avea în societate. „Dragă PSD, România are nevoie de tine. România are nevoie de o alternativă reală. România a avut întotdeauna nevoie de PSD – dar de un PSD reformat”, a scris actorul.

În mesajul său, Marius Manole spune că partidul ar trebui să fie construit din oameni „care chiar vor binele oamenilor” și care respectă doctrina de stânga.

„Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga”, a transmis Marius Manole.

Apel la reformă și schimbare

Actorul face referire la liderii actuali ai partidului, despre care spune că sunt cunoscuți publicului, dar susține că în interiorul formațiunii există și oameni care nu sunt încă vizibili: „Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem – și da, știm cu toții cum sunt – există în PSD oameni buni. În linia a doua, a treia. Oameni care au intrat în politică din dorința de a face ceva, dar care încă nu sunt lăsați”.

Marius Manole face un apel direct la reformarea partidului și la o schimbare a actualei structuri de conducere: „Poate că a venit momentul. Poate că e momentul să dărâmați linia întâi. Cu toată garda veche. Cu toate reflexele care v-au ținut pe loc. Și să deveniți, în sfârșit, alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă”, a transmis actorul.

Acesta afirmă că problema nu este partidul în sine, ci modul în care a fost condus de-a lungul timpului.

„Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee. Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara, care au construit rețele de dependență, baroni locali și mecanisme care acum vă țin captivi”, continuă Manole.

Mesajul se încheie cu un apel direct la acțiune. „Acea rețea vă ține în chingi. Și vă face să reacționați așa cum reacționați. Dar puteți rupe asta. Reformați-vă. Îndrăzniți. România are nevoie de voi – dar de voi cei care încă nu se văd. Mâine poate fi primul pas”, a conchis Marius Manole.

Parlamentul votează astăzi moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Documentul a fost semnat de 175 de deputați și 79 de senatori, incluzând parlamentari PSD (128), AUR (90), POT (9 deputați), PACE (10 senatori), precum și independenți (17). Pentru a fi adoptată, moțiunea are nevoie de minimum 233 de voturi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am mers cu „trenul glonț” în China, cu 350 km/h, și am parcurs 1.128 de km în 4 ore și 31 de minute

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul anuIui în politică a venit chiar cu o oră înainte de moțiune! Nicușor Dan a spus clar: „O situație...”
Viva.ro
Anunțul anuIui în politică a venit chiar cu o oră înainte de moțiune! Nicușor Dan a spus clar: „O situație...”
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Iulia Joja, profesor la Georgetown University: „Decidenții români justifică cheltuieli mai mari pentru apărare arătând spre așteptările aliaților în raport cu România, nu spre Rusia” 
Știri România 10:00
Iulia Joja, profesor la Georgetown University: „Decidenții români justifică cheltuieli mai mari pentru apărare arătând spre așteptările aliaților în raport cu România, nu spre Rusia” 
Când revin ploile în România. Temperaturile se vor schimba radical. Prognoza meteo în perioada 4 - 31 mai 2026
Știri România 08:37
Când revin ploile în România. Temperaturile se vor schimba radical. Prognoza meteo în perioada 4 – 31 mai 2026
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
Fanatik.ro
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Madonna a făcut spectacol la Met Gala 2026. A purtat o navă pe cap și a stârnit controverse
Stiri Mondene 11:00
Madonna a făcut spectacol la Met Gala 2026. A purtat o navă pe cap și a stârnit controverse
Tudor Chirilă, câștigător la Gala Premiilor Radio România Cultural 2026. Ce trofeu a primit artistul
Stiri Mondene 10:41
Tudor Chirilă, câștigător la Gala Premiilor Radio România Cultural 2026. Ce trofeu a primit artistul
Parteneri
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
TVMania.ro
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mediafax.ro
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Mediafax.ro
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Ce le-a spus Ilie Bolojan parlamentarilor, înainte de votul pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR
LiveText
Politică 11:40
Ce le-a spus Ilie Bolojan parlamentarilor, înainte de votul pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR
Live Text. Votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Din totalul de 464 de parlamentari, sunt prezenți 402
LiveText
Politică 11:40
Live Text. Votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Din totalul de 464 de parlamentari, sunt prezenți 402
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”
Fanatik.ro
Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea