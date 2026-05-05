Marius Manole, mesaj public către PSD: „România are nevoie de o alternativă reală”

Actorul Marius Manole a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat Partidului Social Democrat, în care vorbește despre nevoia unei reforme interne și despre rolul pe care formațiunea l-ar putea avea în societate. „Dragă PSD, România are nevoie de tine. România are nevoie de o alternativă reală. România a avut întotdeauna nevoie de PSD – dar de un PSD reformat”, a scris actorul.

În mesajul său, Marius Manole spune că partidul ar trebui să fie construit din oameni „care chiar vor binele oamenilor” și care respectă doctrina de stânga.

„Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga”, a transmis Marius Manole.

Apel la reformă și schimbare

Actorul face referire la liderii actuali ai partidului, despre care spune că sunt cunoscuți publicului, dar susține că în interiorul formațiunii există și oameni care nu sunt încă vizibili: „Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem – și da, știm cu toții cum sunt – există în PSD oameni buni. În linia a doua, a treia. Oameni care au intrat în politică din dorința de a face ceva, dar care încă nu sunt lăsați”.

Marius Manole face un apel direct la reformarea partidului și la o schimbare a actualei structuri de conducere: „Poate că a venit momentul. Poate că e momentul să dărâmați linia întâi. Cu toată garda veche. Cu toate reflexele care v-au ținut pe loc. Și să deveniți, în sfârșit, alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă”, a transmis actorul.

Acesta afirmă că problema nu este partidul în sine, ci modul în care a fost condus de-a lungul timpului.

„Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee. Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara, care au construit rețele de dependență, baroni locali și mecanisme care acum vă țin captivi”, continuă Manole.

Mesajul se încheie cu un apel direct la acțiune. „Acea rețea vă ține în chingi. Și vă face să reacționați așa cum reacționați. Dar puteți rupe asta. Reformați-vă. Îndrăzniți. România are nevoie de voi – dar de voi cei care încă nu se văd. Mâine poate fi primul pas”, a conchis Marius Manole.

Parlamentul votează astăzi moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Documentul a fost semnat de 175 de deputați și 79 de senatori, incluzând parlamentari PSD (128), AUR (90), POT (9 deputați), PACE (10 senatori), precum și independenți (17). Pentru a fi adoptată, moțiunea are nevoie de minimum 233 de voturi.