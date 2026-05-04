Concursul Eurovision este o competiție muzicală anuală organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), în care țările membre își trimit reprezentanți pentru a concura cu piese originale. Participanții sunt evaluați printr-un sistem de vot combinat, care include atât votul publicului, cât și al juriilor naționale.

Când are loc Eurovision 2026

Eurovision 2026 este programat să se desfășoare în perioada 12–16 mai 2026 și promite, ca în fiecare an, un spectacol grandios, cu artiști din întreaga Europa și nu numai. Ediția aniversară va aduce în prim-plan diversitatea muzicală, producții spectaculoase și competiția intensă pentru trofeul Eurovision.

La ce oră începe Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 va începe la ora 22:00, ora României, atât în serile de semifinală, cât și în marea finală, oferind publicului posibilitatea de a urmări spectacolul live în timp real.

Unde se desfășoară Eurovision 2026

Eurovision Song Contest 2026 marchează cea de-a 70-a ediție a celebrului concurs muzical european și va avea loc la Vienna, Austria, la Wiener Stadthalle, o sală de concerte cu o capacitate de până la 16.000 de persoane. Evenimentul va fi organizat de European Broadcasting Union, împreună cu televiziunea națională ORF, după victoria Austriei în ediția din 2025.

Cine participă la Eurovision 2026

Cine reprezinta România la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena. Artista a câștigat Selecția Națională cu piesa rock „Choke Me”, obținând punctajul maxim, și va urca pe scena internațională în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, unde va lupta pentru un loc în marea finală.

Unde poți urmări Eurovision live

Semifinalele și finala Eurovision Song Contest 2026 vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026, începând cu ora 22:00, oferind publicului din România ocazia de a urmări în timp real cele mai importante momente ale competiției.

Finala Eurovision 2026 este transmisă live și pe European Broadcasting Union – eurovision.com este transmisă live și aici sau pe YouTube-ul oficial Eurovision.

Istoric Eurovision România – cele mai bune performanțe

România a participat de 23 de ori la Eurovision Song Contest, debutând în 1994 și reușind de-a lungul timpului performanțe notabile. Cea mai bună clasare a fost locul 3, obținut de două ori: în 2005, prin Luminița Anghel & Sistem, și în 2010, cu Paula Seling & Ovidiu Cernăuțeanu. Aceste rezultate rămân cele mai importante repere din istoria participării României la competiție.

De-a lungul anilor, România a avut și perioade de absență, fie din cauza rezultatelor slabe, fie din decizii administrative sau voluntare. Astfel, țara nu a participat între 1995–1997 și 1999–2001, dar nici în 2016, iar mai recent a ales să nu ia parte la edițiile din 2024 și 2025. Aceste pauze au întrerupt continuitatea participării, însă interesul publicului pentru concurs a rămas constant.

România a reușit să intre în Top 10 de șase ori, prima dată în 2002, când Monica Anghel și Marcel Pavel au impresionat publicul european. Alte clasări importante au venit în 2003, 2005, 2006, 2010 și 2017, confirmând potențialul artiștilor români pe scena internațională.

La polul opus, cel mai slab rezultat a fost înregistrat în 2023, când Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T.”, s-a clasat pe locul 15 în semifinală, fără a obține niciun punct. Cu toate acestea, România a acumulat de-a lungul participărilor sale 1147 de puncte în finale și 939 în semifinale, cel mai bun scor fiind obținut în 2017. Un moment important recent a fost calificarea în finala din 2022, prima după o pauză de cinci ani.

