Schema de corupție prin care firma unui ales PSD a primit contracte de milioane de lei fără licitație. „Ce, vrei să ne împacheteze pe toți?”
Ionel Dragomir

16 contracte, 3 milioane de euro

Acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Dragomir cu DNA scoate la iveală faptul că firma de construcții a fostului consilier județean PSD și o altă companie, a unui apropiat al său, au semnat cu Spitalul Caransebeș, în mai puțin de un an (august 2024 – iunie 2025), 16 contracte în valoare totală de aproape 3 milioane de euro (peste 14 milioane de lei). 

Toate contractele, care au vizat lucrări de renovare a spitalului din Caransebeș, au fost încheiate la valori apropiate sumei de 179.000 de euro, astfel încât să fie fix sub pragul până la care se putea face atribuire directă. 

„Cutremurul” provocat de DNA în Caraș-Severin

DNA Timișoara a provocat în luna septembrie 2025 un adevărat „cutremur” în Caraș-Severin, unde au fost „săltați”, în aceeași zi, mai mulți apropiați ai fostului lider PSD Ion Mocioalcă (actual vicepreședinte al Curții de Conturi): managerul Spitalului Municipal Caransebeș, Singh Bhupinder, consilierul județean PSD Ionel Dragomir și secretarul de stat din Ministerul Economiei Flavius Constantin Nedelcea. 

Ionel Dragomir și Ion Mocioalcă

Bhupinder și Dragomir (care a demisionat din Consiliul Județean Caraș-Severin după declanșarea anchetei) au fost puși sub acuzare într-un dosar de corupție referitor la achiziții făcute de spitalul din Caransebeș, iar Nedelcea, trimis între timp în judecată, este vizat într-un dosar de corupție din cadrul ANPC. 

Flavius Constantin Nedelcea. Foto: Facebook

Acordurile de recunoaștere din dosarul spitalului din Caransebeș

În dosarul de corupție de la Spitalul Municipal Caransebeș, procurorii DNA susțin că, după preluarea funcției, managerul unității medicale, Singh Bhupinder, a atribuit, în schimbul unor sume de bani și promisiuni de mită, contracte de renovare a spitalului unor firme de casă: SC Reno All & Construct SRL (controlată de Ionel Dragomir) și SC Renga Construct SRL (controlată de Petru Daniel Oprean Vălușescu).

Singh Bhupinder

Dragomir, Oprean și cele două firme pe care le controlează au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Cei doi oameni de afaceri au fost condamnați la un an și patru luni de închisoare cu suspendare. Acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu Dragomir, Oprean și Renga Construct (condamnată la plata unei amenzi de 36.000 de lei) au fost validate de instanță, iar acordul încheiat de DNA cu firma Reno All & Construct este pe rolul Tribunalului Caraș-Severin pentru a fi validat. 

Doctorița de la Ambulanță care a dezvăluit schema de corupție

Acordurile de recunoaștere studiate de Libertatea arată că ancheta de la spitalul din Caransebeș a început în februarie 2025, printr-o sesizare din oficiu a procurorilor DNA, care aveau informații că managerul Singh Bhupinder comite fapte penale, inclusiv „în legătură cu procedura de atribuire, execuție și plată a unor lucrări contractate de către unitatea spitalicească”.

După declanșarea anchetei, procurorii DNA au audiat-o, ca martor, pe o doctoriță de la Ambulanță, care a declarat că din momentul în care Bhupinder a fost numit manager interimar al spitalului (iulie 2024), „unitatea medicală a început să încheie contracte de lucrări cu o societate deținută de un prieten al său, respectiv inculpatul Dragomir Ionel, obiectul unuia dintre contractele încheiate fiind de reparații în cadrul spitalului, respectiv zugrăvit, schimbat parchet și alte reparații, lucrări ce se efectuează în tot spitalul, iar modul de atribuire a contractului este cel de atribuire directă”.

O simplă verificare a Sistemului de Achiziții Publice (SEAP) arată că în perioada august 2024 – iunie 2025, Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș a încheiat cu firma Reno All & Construct, controlată de Ionel Dragomir, 11 contracte de lucrări, toate în valoare de aproximativ 179.000 de euro, fix cât să se încadreze sub pragul care obliga spitalul să organizeze licitație. 

„Vrei să ne împacheteze pe toți?”

Având suspiciuni serioase cu privire la modul în care au fost atribuite contractele de lucrări firmelor controlate de Dragomir, procurorii DNA au montat aparatură de înregistrare în mașina Dacia Duster a consilierului județean. Ancheta a scos la iveală că Dragomir l-a atras în „combinație” și pe prietenul său, Petru Daniel Oprean Vălușescu, care controlează firma Renga Construct. 

Procurorii au descoperit că, în 5 mai 2025, în timp ce erau în mașină, Dragomir și Oprean discutau despre o angajată a spitalului în care managerul Bhupinder nu mai are încredere. Potrivit DNA, Dragomir și Oprean se arătau îngrijorați că angajata „știe tot în legătură cu modul în care celor doi inculpați le-au fost atribuite contractele de lucrări de către spital”. 

În acest context, Dragomir îi spune prietenului său că „mai mult de aranjat de atât, n-ai cum”. „Ce, vrei să ne împacheteze pe toți?”, a venit răspunsul lui Oprean. Potrivit DNA, cei doi se temeau că „dacă, la un moment dat, un procuror/procuroare îi va adresa întrebări”, femeia „va spune tot ce știe”.

„Tu dai mie ceva la gard?”

Într-o altă discuție care a avut loc în mașină, interceptată de DNA, Dragomir și Oprean au discutat despre lucrările pe care urmează să le facă la gardul spitalului din Caransebeș, vorbind și despre cum o să „umfle” devizele. 

Interceptările DNA au mai scos la iveală că, în discuțiile purtate de Dragomir și Bhupinder, consilierul județean îl asigura pe manager că o să își primească partea, promițându-i pentru „etajul 6” 250.000 de lei în loc de 100.000. „Știu”, a venit răspunsul managerului Bhupinder. 

„În același context, referitor la sumele de bani pe care inculpatul Singh Bhupinder ar urma să le primească cu titlu de mită, inculpatul Dragomir Ionel i-a mai recomandat inculpatului Singh Bhupinder să nu își facă griji vreodată”, s-a mai arătat în acordul de recunoaștere a vinovăției. 

Într-o discuție purtată în mașină, Ionel Dragomir a fost înregistrat povestindu-i unei femei cum i-a cerut Bhupinder, care este de origine indiană, mită pentru lucrările la gardul spitalului: „Tu dai mie ceva la gard?”. 

„La gardul ăsta, ce putem să punem, punem numa pentru tine, ce să-ți spun mai mult, eu fac să-ți fie bine ție”, îl asigură Dragomir pe managerul unității medicale, potrivit unei înregistrări de la dosar.  

Gardul Spitalului din Caransebeș

Ancheta DNA Timișoara a stabilit că Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș i-a atribuit firmei SC Reno All & Construct SRL (controlată de Ionel Dragomir), prin atribuire directă, 11 contracte, iar societății SC Renga Construct SRL (controlată de Petru Daniel Oprean Vălușescu) i-au fost atribuite 5 contracte.

În schimbul lucrărilor, Singh Bhupinder a primit (în mai multe tranșe) suma de 40.000 de lei și a acceptat promisiunea oferirii unei sume de 250.000 de lei. De asemenea, la casa medicului au fost prestate, cu titlul de mită, lucrări de aproximativ 60.000 de lei. Potrivit acordurilor încheiate cu Dragomir și Oprean, faptele de corupție au fost recunoscute și de Singh Bhupinder. 

