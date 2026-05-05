Credeți că va pica Guvernul Bolojan la moțiunea de cenzură? ✓ Da 30% (817 voturi) ✓ Nu 70% (1.926 voturi)

Loading ... Loading ...

Cum se votează la moțiunea de cenzură

Mai întâi, are loc dezbaterea. Cel mai probabil, așa cum a fost la ultimele moțiuni de cenzură, opoziția va acuza Guvernul de blocaje și eșecuri și abuzuri, în timp ce premierul va vorbi, mai mult ca sigur, despre reformele făcute și despre cum a redus deficitul. După mai multe atacuri politice încrucișate va urma votul.

Cum se va vota moțiunea de cenzură? În faţa prezidiului vor fi amplasate două urne. Una este destinată bilelor albe, iar cealaltă bilelor negre. Fiecare deputat şi senator primeşte câte două bile: una albă şi una neagră. Pentru demiterea Guvernului, bila albă se introduce în urna neagră, iar bila neagră în urna albă. Pentru votul „CONTRA”, adică susţinerea Guvernului, bila albă se introduce în urna albă, iar bila neagră în urna neagră. Dacă ambele bile sunt introduse în aceeaşi urnă, votul este considerat nul.

Foarte important, deputații și senatorii PSD vor vota astăzi moțiunea de cenzură cu bilele la vedere. Mai exact, parlamentarii PSD urmează să arate bilele înainte să le introducă în urne. În mod normal, votul la moțiunea de cenzură este secret.

În schimb, AUR a susținut că nu le va cere parlamentarilor vot la vedere la moțiunea de cenzură contra lui Bolojan, ca PSD.

Moțiunea de cenzură intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost depusă în Parlament de PSD și AUR săptămâna trecută. Pentru ca moțiunea să treacă, este nevoie de votul majorității parlamentarilor, adică cel puțin 233 de voturi favorabile. George Simion a spus săptămâna trecută că s-au strâns 253 de semnături.

Moțiunea a venit după luni întregi de tensiuni politice între PSD și PNL, care au culminat cu retragerea de către partidul condus de Sorin Grindeanu a miniștrilor din Guvern.

Soarta moțiunii de cenzură nu este clară

În ultimele zile, cei din PNL au încercat să mobilizeze parlamentari de la alte partide sau independenți ca să nu voteze moțiunea.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a susținut că în ambele tabere sunt aşteptate dezertări, asta face ca soarta actualului guvern să rămână incertă. „În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranţă pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuţie. Există şi posibilitatea să vedem şi-n alte părţi, adică de ambele părţi, să vedem dezertări”, a spus Ciucu.

Pe de altă parte, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că moțiunea de cenzură anti-Bolojan va trece, iar Guvernul va cădea: „Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”.

Dacă moțiunea va fi adoptată, Guvernul Bolojan va fi demis, iar președintele Nicușor Dan va trebui să desemneze un nou prim-ministru, după consultări cu partidele parlamentare.

Din cauza crizei, moneda Euro a ajuns 5,19 lei, cel mai mare curs din istorie. Cine sunt principalii afectați

Moneda Euro a atins luni valoarea de 5,1998 de lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR), un nou record negativ după cel de joi, în contextul în care PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Reamintim, un leu mai slab în fața euro înseamnă automat scumpiri pentru produsele importate din Uniunea Europeană, precum alimente sau mașini. Țara noastră importă două treimi din consumul de mâncare.

De asemenea, înseamnă scumpiri pentru abonamentele la telefonie, filme, muzică. În fine, un leu slab în fața euro face viața grea celor cu chirii sau rate în euro, care vor avea de plătit mai mult.

Analiștii consultați de Libertatea săptămâna trecută au spus că urmează scăderea leului, creșterea dobânzilor, dar și eventuala pierdere a fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în lipsa reformelor. Acestea trebuie realizate până la 31 august.

Criza politică majoră a fost declanșată de PSD

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD după 10 luni, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

În acest context, premierul Ilie Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte astăzi moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa. Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009. Practic, Ilie Bolojan poate deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură.