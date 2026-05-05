„Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze, în acest moment, din funcţia de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârşitor”, a declarat Grindeanu marţi, la Parlament.

Liderul PSD a subliniat că formaţiunea sa este pregătită să colaboreze pentru formarea rapidă a unui nou guvern.

„Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie şi să mergem înainte”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, el a reiterat că PSD nu va susţine guverne minoritare.

Sorin Grindeanu a evitat să comenteze deciziile altor partide politice, menţionând că „treaba domniilor lor este să-şi decidă viitorul politic”.

În schimb, a punctat disponibilitatea PSD de a contribui la stabilitatea politică: „Toate opţiunile sunt deschise, îmi doresc să avem rapid un guvern”.

Declaraţiile vin în contextul unei crize politice în România, iar negocierile pentru formarea unui nou executiv vor continua în zilele următoare.

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.

Miniștrii PSD s-au retras din Executiv în urmă cu două săptămâni, iar partidul lui Grindeanu a depus moțiunea alături de AUR, partidul lui George Simion.