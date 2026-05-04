Luni 27.04.2026, dimineața, frații de la PSD + AUR au anunțat moțiunea de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan. Ca să nu uite lumea că și USR sunt la fel de ipocriți ca ei, cei de la AUR au amintit că în septembrie 2021 s-au combinat la o moțiune de cenzură și cu USR împotriva guvernului Cîțu. Apoi, seara, la interviul de la Digi24, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă este în căutare de susținere în Parlament pentru guvernul său minoritar. Răspunsul premierului a fost revelator despre standardele gândirii sale democratice: „În condițiile în care în zilele următoare vor fi parlamentari care vor dori să discute despre o posibilă susținere (a guvernului său – n.n.), nu văd niciun fel de problemă să se discute cu ei. Dar ce trebuie înțeles este că niciodată nu am cumpărat oameni la bucată și dacă am discutat întotdeauna am discutat despre proiecte, despre ceea ce este bine pentru comunitatea pe care am reprezentat-o și atunci când am făcut orice fel de discuție astea au fost elementele care m-au ghidat și asta va fi și în perioada următoare”.

Deci Bolojan zice ceva de genul: nu le dă bani cash la sacoșă parlamentarilor desprinși de partidele care i-au băgat în Parlament, care-și vând voturile la tarabă în aceste zile. DAR, este dispus să direcționeze în mod discreționar, din pix, fonduri din bugetul de stat spre anumite proiecte de investiții care sunt de interes pentru anumite comunități reprezentate de acei parlamentari, în schimbul votului lor de susținere a guvernului. Nu contează dacă sunt alte priorități mai stringente de cheltuire a banului public…

În cele 10 luni de guvernare, Bolojan a reușit contra-performanța de a prăbuși consumul (și implicit economia) la niveluri de neimaginat înainte ca el să preia guvernarea, alături de complicii săi de la PSD + USR + UDMR. După ce a dovedit că nu înțelege economie, acum arată că nu pricepe nici drept. Ambele domenii sunt esențiale pentru orice ocupant al funcției de prim-ministru, în umila mea opinie. 

De la cei din conducerile PSD și AUR nu cred că sunt mulți oameni cu bun simț din România care să aibă așteptări de altceva decât ce oferă cu vârf și îndesat: minciună, combinații sulfuroase cu firme precum Nordis, bani cash la portbagaj sau în cutii de pantofi, amenințarea oamenilor cu uciderea prin jupuirea în public etc. Dar, care este problema cu Bolojan? Faptul că, pe bani publici, face o propagandă deșănțată cum că ar face altfel de politică decât Grindeanu, Simion etc.

Care este adevărul despre această ofertă publică a lui Bolojan pentru traseiști?

În plan moral, nu este în regulă să stimuleze parlamentarii să voteze altfel decât partidele pe listele cărora au intrat în Parlament. Nu cred că actualul sistem de vot pentru Parlament este unul bun, din cauză că este un vot pe liste de partid, care nu-i face pe parlamentari să se simtă responsabili direct față de alegători, ci în primul rând față de conducerile partidelor care-i pun pe acele liste. DAR, în acest sistem, este clar o fraudă ca un parlamentar să intre în Parlament pe voturi date de alegători unor partide precum SOS, POT etc. iar apoi să iasă din acele partide și să negocieze cui vinde votul, adică sau lui Bolojan sau lui Grindeanu sau oricui altcuiva.

În plan juridic, condiționarea unui vot în Parlament de alocarea discreționară din pixul prim-ministrului de bani publici pentru un anumit proiect (chiar dacă acel proiect este benefic pentru o anumită comunitate) este foarte posibil să fie o faptă penală, în funcțiile de detaliile concrete ale cazului.

Prin această ofertă publică de cumpărare de voturi parlamentare, Bolojan arată că este la fel ca adversarii săi de azi (tovarășii de ieri la risipirea banilor publici). Nu a fost deloc o întâmplare cum au procedat identic, PNL și PSD, cu microbuzele școlare cumpărate din bani publici prin PNRR la prețuri de 2-3 ori mai mari decât prețul corect al pieței, inclusiv la Consiliul Județean Bihor al lui Bolojan. Alocarea de bani de la bugetul central către proiecte ale comunităților locale reprezentate de diverși parlamentari nu ar trebui să se facă în acest mod corupt. Din contră, ar trebui o prioritizare cinstită, cu bun simț, în funcție de interesul public, în funcție de nevoi stringente definite obiectiv, pe baza unei viziuni de dezvoltare unitară a țării, iar nu în funcție de cum anumiți parlamentari votează ca să mai stea la Palatul Victoria un prim-ministru sau altul. 

Prin acest stil corupt de a face politică (promovat și de Bolojan) va continua actuala divizare între zone bogate și zone prea sărace, care nu oferă oportunități tinerilor și copiilor de acolo, care vor continua să emigreze masiv. Prin acest stil de alocare discreționară a fondurilor publice s-a ajuns, de exemplu, ca în ultimii ani să nu se construiască destule spitale din bani publici, ci săli de sport care stau goale prin diverse comune sau stadioane noi care stau mai mult goale, prin orașe care nu au echipe în prima ligă de fotbal. De exemplu, la Târgoviște este deja un stadion nou, iar acum se finalizează încă unul. Bineînțeles că trebuia să-și tragă stadion nou și clientela lui Bolojan la Oradea, dar și a lui Grindeanu & Simonis la Timișoara etc. În acest timp, milioanelor de pensionari nu li s-au mai indexat pensiile, conform legii; de la mame și persoane cu handicap s-au tăiat beneficii materiale la care aveau dreptul moral, sistemul de educație a fost răvășit pentru o economie de doar câteva zeci de milioane de euro etc. 

Un nou apel către președintele Nicușor Dan

Bolojan a luat cu PNL doar 14% din voturi la alegerile parlamentare din 1.12.2024, deci numirea lui ca prim-ministru a fost rezultatul unor negocieri politicianiste cu celelalte partide finanțate de la bugetul de stat cu sume indecente, așa-zise pro-europene. Dar președintele Dan a fost ales direct de poporul român, prin vot universal, cu o majoritate clară de peste 6,1 milioane de voturi (vs 5,2 milioane ale concurentului Simion). Nu a fost ales ca să mângâie pe creștet această mafie transpartinică, ci pentru a apăra interesul poporului român ca să nu mai fie spoliat ca până acum de acești lideri veroși ai partidelor parlamentare. Dan a promis românilor în mai 2025 că nu va crește TVA, iar peste doar două luni a venit Bolojan și a sfidat președintele proaspăt ales precum și acel vot popular, adică a crescut TVA iar apoi și accize și impozite locale, ca să aibă destui bani să dea el din pix către acești beneficiari din această clasă politică nesătulă.

Dacă nu dă un semnal clar de debarcare a acestui prim-ministru, care încurajează public, fără jenă, acest tip de corupție parlamentară și de înlocuire a lui imediată cu un prim-ministru mai priceput la economie, mai respectuos pentru litera și spiritul Constituției și cel puțin la fel de credibil în relația cu finanțatorii internaționali, atunci Nicușor Dan probabil își va rata mandatul primit din partea celor peste 6,1 milioane de români în 18.05.2025. 

Să ne ferească Dumnezeu de o schimbare din rău în mai rău!

