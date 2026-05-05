Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!

În localități precum Ploiești, activitatea de pariuri sportive a fost oprită, iar operatorii au informat clienții că pot doar revendica câștigurile, din cauza lipsei licenței.

Într-o schimbare semnificativă pe piața jocurilor de noroc, Fortuna, bran din portofoliul Fortuna Entertainment Group (FEG), și-a redus drastic activitatea în Capitală.

Decizia vine în contextul în care autoritățile locale din București nu au oferit încă o poziție clară cu privire la reglementarea sălilor de pariuri.

FEG a început să închidă agenții în așteptarea unei decizii oficiale, după termenul-limită stabilit prin Ordonanța nr. 7/2026, care a expirat pe 25 aprilie.

Un exemplu grăitor este agenția de pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 172, unde un anunț de închidere a fost afișat recent pe ușă.

În afara Capitalei, situația nu este diferită, deoarece FEG, care administrează Fortuna prin Bet Active Concept SRL și Casa Pariurilor prin Hattrick Bet SRL, și-a redus semnificativ numărul de locații.

„Am auzit că mai sunt doar 15 agenții de pariuri sportive în toată țara, acesta fiind minimul necesar pentru a nu pierde licența”, a declarat o sursă din industrie, pentru Playresponsibly.

În locul agențiilor tradiționale Fortuna, compania pare să se reorienteze către săli de sloturi în orașele unde acestea sunt încă permise.

În prezent, Bragadiru, județul Ilfov, este una dintre puținele localități din apropierea Capitalei unde casele de pariuri pot funcționa fără restricții.

Totuși, în orașe precum Ploiești, activitatea de pariuri sportive în agenții a luat sfârșit deja de câteva zile. Duminică, jucătorii care au intrat în sălile Fortuna au descoperit că nu mai pot plasa bilete, ci doar să-și revendice eventualele câștiguri.

„Nu avem licență”, au fost întâmpinați aceștia de operatorii prezenți.

În acest context, amatpot juca doar cei care au conturi pe platforma de betting.

