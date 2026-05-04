Ce este senzația de nod în gât

Termenul medical pentru această senzație este glob faringian (globus pharyngeus sau globus hystericus) și se referă la senzația de nod în gât, de presiune sau de constricție în gât, în absența oricărei cauze fizice reale. Este un simptom asociat mai multor afecțiuni, printre care boala de reflux gastroesofagian, scurgerea postnazală și bolile tiroidiene. În multe cazuri, senzația dispare de la sine, însă unii pacienți au nevoie de tratament pentru a o remite. De asemenea, trebuie spus că globul faringian diferă de disfagie (dificultate la înghițire) și de odinofagie (înghițire dureroasă), nefiind dureroasă, potrivit my.clevelandclinic.org. Totuși, senzația de nod în gât poate deveni rapid o sursă de disconfort, mai ales dacă persistă pentru o perioadă îndelungată. Deși, în general, nu este o afecțiune, este important să îi comunici medicului tău dacă ai senzația că ceva este blocat în gât, pentru a exclude o eventuală cauză subiacentă care necesită tratament.

Primele descrieri medicale ale acestei tulburări datează încă din Antichitate. Hipocrate, cel mai vestit medic al Greciei Antice, nota că anumite stări de agitație sau de tristețe sunt însoțite de o senzație de îngustare a gâtului. Timp de mai multe sute de ani, medicina a asociat această manifestare aproape exclusiv femeilor – de unde și termenul hystericus, care este derivat din grecescul hystera, care înseamnă uter – considerând-o o expresie a dezechilibrelor hormonale sau „vapori uterini” care urcau spre creier. Senzația de nod în gât a fost descrisă pentru prima dată de John Purcell în 1707, care a și inventat termenul globus hystericus. Astăzi știm că fenomenul este universal, apare la ambele sexe, indiferent de vârstă, și are o explicație neurologică și musculară precisă.

Cât de frecventă este senzația de nod în gât

Globus pharyngeus este un simptom medical frecvent, reprezentând aproximativ 4% din totalul trimiterilor noi către clinicile de otorinolaringologie. O cercetare din 2017, care citează studii mai vechi, arată că 2,5% din populația sănătoasă a Statelor Unite a raportat episoade de globus pharyngeus. În același timp, această senzație pare să afecteze mai frecvent femeile decât bărbații la persoanele sub 50 de ani, în timp ce, după această vârstă, distribuția pe sexe se egalizează. Cercetătorii estimează că până la 75% dintre persoanele cu globus pharyngeus pot prezenta simptome timp de mai mulți ani, situație care se explică parțial prin dificultatea diagnosticării acestei afecțiuni. Atunci când medicul nu poate stabili cauza exactă, identificarea unui tratament adecvat devine la rândul ei dificilă.

Ce cauzează senzația de nod în gât

Cea mai frecventă cauză a senzației de glob faringian o reprezintă refluxul acid, în special în contextul bolii de reflux gastroesofagian și al laringofaringitei de reflux. Atunci când acidul gastric refulează în sens invers, poate irita mucoasa esofagiană și poate provoca o senzație de constricție la nivelul gâtului. În alte cazuri, tensiunea musculară faringiană poate crea impresia că ceva este blocat în acea zonă, în timp ce alergiile, infecțiile și anxietatea pot genera tensiune musculară la acest nivel. Iată alte cauze ale senzației de nod în gât:

Afecțiuni ale coloanei cervicale – modificările structurale ale segmentului superior al coloanei vertebrale pot comprima mușchii sau nervii din vecinătate și pot provoca senzația de glob faringian.

Inflamații – țesuturile inflamate din apropierea gâtului, amigdalelor sau sinusurilor pot cauza această senzație.

Scurgerea postnazală – excesul de mucus provenit din nas și din sinusuri se poate acumula și scurge pe peretele posterior al gâtului, declanșând globus pharyngeus.

Fumatul și vapingul – inhalarea fumului de tutun sau a vaporilor de nicotină poate irita țesuturile gâtului și poate provoca globusul faringian.

Stresul și anxietatea – reprimarea unor emoții intense, cum ar fi durerea sau tristețea, poate crea senzația de nod în gât.

Boala tiroidiană – o tiroidă mărită sau nodulii tiroidieni pot comprima structurile adiacente și pot provoca senzația de glob faringian.

Suprasolicitarea vocală – utilizarea prelungită a vocii poate declanșa tensiune musculară și, implicit, senzația de glob faringian.

Uneori, senzația de globus poate arăta și se poate comporta ca alte afecțiuni. Aceasta nu se prezintă întotdeauna cu un tablou clinic distinctiv, simptomele sale putând fi generate și de alte afecțiuni. Din acest motiv, diagnosticul diferențial reprezintă o etapă esențială în evaluarea oricărui pacient care acuză un nod persistent în gât. Astfel, globus pharyngeus poate fi confundat cu spasmele esofagiene, care sunt contracții involuntare ale musculaturii esofagiene, adesea însoțite de durere toracică.

De asemenea, globusul pharyngeus poate fi confundat cu membranele esofagiene, acele pliuri fine de țesut care reduc lumenul esofagului și îngreunează înghițirea. Pe plan neuromuscular și autoimun, miastenia gravis perturbă transmiterea impulsurilor nervoase către mușchi, provocând slăbiciunea musculaturii faringiene, în timp ce miozita produce inflamație și degenerare musculară progresivă. Distrofia miotonică adaugă un element specific, și anume imposibilitatea relaxării voluntare a mușchilor după contracție. Nu în ultimul rând, tumorile cervicale sau mediastinale superioare pot reproduce senzația de constricție faringiană prin compresiunea structurilor anatomice adiacente. Dacă simptomele persistă sau sunt însoțite de dificultăți la înghițire, dureri cervicale, slăbiciune musculară ori o masă palpabilă la nivelul gâtului, va trebui să consulți un medic specialist. Numai o evaluare clinică riguroasă poate stabili cu certitudine dacă este vorba despre o senzație funcțională benignă sau despre expresia unui proces patologic care necesită tratament specific.

Cât durează senzația de nod în gât

Deși în multe cazuri senzația de glob faringian se remite în cele din urmă, acest proces necesită adesea timp. Mai multe studii mai vechi au analizat evoluția pe termen lung a pacienților cu globus. Într-unul dintre acestea, după 7,6 ani, doar 55% dintre pacienți au raportat o ameliorare completă a simptomelor. Alte studii, inclusiv unul care a urmărit participanții pe parcursul a 3-6 ani de tratament și unul care a evaluat ameliorarea după 27 de luni, au constatat de asemenea că doar aproximativ jumătate dintre persoanele urmărite au înregistrat o îmbunătățire. Cercetătorii consideră că anumiți factori pot favoriza o recuperare mai rapidă, cum ar fi o durată scurtă a simptomelor sau apartenența la sexul masculin, relatează healthline.com. Cu toate acestea, corelația dintre acești factori și recuperare rămâne neclară, iar prognosticul depinde în mare măsură de cauza subiacentă.

Cum se tratează senzația de nod în gât

Deoarece nu se cunoaște o cauză clară a globului faringian, nu există un tratament pentru această senzație. Abordarea terapeutică presupune identificarea și tratarea cauzei subiacente. Iată ce opțiuni de tratament există:

Medicii prescriu frecvent inhibitori ai pompei de protoni (IPP) când refluxul acid este cauza simptomelor de globus. Aceste medicamente reduc producția de acid gastric.

Spray-urile nazale pot ameliora senzația de nod în gât atunci când aceasta este cauzată de scurgerea postnazală.

Prin terapie logopedică pacientul poate fi învățat tehnici de relaxare a mușchilor gâtului atunci când aceștia se contractă.

Atunci când globusul faringian este cauzat de durere, anxietate, depresie sau alte emoții puternice, antidepresivele pot fi de ajutor.

Practicarea meditației sau a altor exerciții de mindfulness poate diminua stresul, tensiunea din gât și poate ameliora senzația de nod în gât.

Poate fi prevenită senzația de nod în gât

Senzația de glob faringian nu poate fi prevenită în mod direct, însă tratarea cauzei subiacente (principală) poate preveni episoade viitoare. Dacă simți ca și cum ai avea ceva blocat în gât, informează-ți medicul, care te va examina și îți va recomanda investigații pentru a identifica originea simptomelor.

NHS (National Health Service) recomandă ca, pentru a atenua senzația de nod în gât, să înghiți când gâtul se simte inconfortabil, cu sau fără apă, și cască frecvent cu gura larg deschisă. Mișcă-ți maxilarul în sus și în jos și deschide gura cel puțin cât lățimea a două degete. De asemenea, poți încerca o serie de exerciții, pe care să le faci de câteva ori pe zi. Astfel, stând în picioare sau așezat, ridică umerii până la urechi, menține poziția câteva secunde, relaxează-te și apoi repetă. Întoarce capul încet spre stânga, adu capul la poziția normală și coboară bărbia spre piept. Ridică capul, întoarce-l spre dreapta, apoi adu-l din nou în poziția normală. Repetă de patru ori acest exercițiu. Lasă capul să cadă spre piept și ține gura deschisă. Rotește ușor capul spre dreapta și apoi repetă în sens invers. De asemenea, este recomandat să iei antiacide dacă suferi de indigestie acidă. Nu în ultimul rând, evită raclajul excesiv al gâtului, deoarece acesta poate provoca iritații suplimentare, agravând situația.

Când trebuie să consulți un medic

Este important de reținut că, în majoritatea cazurilor, senzația de glob faringian nu este periculoasă, deși acest lucru depinde de cauza subiacentă. De regulă, atunci când există o cauză identificabilă, apar și alte simptome asociate, unele dintre ele putând fi grave. De exemplu, dificultatea la înghițire poate fi semnul unei probleme mai serioase și trebuie investigată de urgență. În general, este recomandat să consulți un medic dacă senzația nu dispare sau dacă dezvolți simptome suplimentare, cum ar fi dureri cervicale, scădere în greutate inexplicabilă, dificultăți la înghițire sau regurgitarea alimentelor, slăbiciune musculară ori apariția unui nodul la nivelul gâtului. Medicul de familie te poate îndruma către un otorinolaringolog, care va examina cavitatea bucală, nasul și gâtul, conform medicalnewstoday.com. Acesta va introduce prin nas un endoscop flexibil și subțire, prevăzut cu o sursă de lumină, pentru a vizualiza interiorul sinusurilor și al faringelui.

