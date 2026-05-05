Aproape 40% dintre camioane, în afara legii pe A2

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, afirmă că a descoperit un fenomen amplu de încălcare a legislației în transportul rutier de marfă, după ce a analizat datele provenite din sistemele automate de cântărire instalate pe drumurile din România.

„Se pare că afacerile cuiva au fost protejate prea mult timp. Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri și e limpede că ochii au fost închiși prea tare, selectiv și prea mult timp!”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Zeci de mii de camioane verificate, mii în ilegalitate

Potrivit acestuia, deși sistemele de cântărire funcționează și sunt certificate, acestea nu sunt utilizate eficient. „Sistemul merge, cântarele sunt certificate, dar mai nimeni nu se uită la ele. Întâmplător? Deloc”, spune Miruță. Datele analizate de ministru vizează luna martie 2026, pe un singur sens al Autostrăzii A2, în zona Constanța. În această perioadă, au fost identificate 14.429 de camioane care depășeau masa maximă admisă.

„Am găsit trecând prin senzori 14.429 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea: câte 123 de tone per camion, 84 de tone, 70 de tone, când limita e 40 de tone”, a explicat acesta.

În total, pe acel segment au fost înregistrate 36.853 de camioane, ceea ce înseamnă că aproape 40% circulau cu încălcarea legii.

Analiza detaliată a arătat că 2.668 de numere de înmatriculare apar în mod repetat, multe dintre transporturi având loc pe timpul nopții. „Căutând după câteva, unele au făcut și 34 de transporturi cu încălcarea legii într-o singură lună”, a mai spus Miruță.

De asemenea, potrivit datelor prezentate, cantitatea totală de marfă transportată peste limita legală într-o singură lună, într-un singur punct, a depășit 70,69 milioane de kilograme.

Propunere legislativă pentru eliminarea „scuzelor”

Ministrul a anunțat că, în urma verificărilor, a fost trimisă o echipă a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) pe teren, chiar în punctul unde au fost identificate neregulile.

„După ce am tot procesat aceste date în week-end, chiar astăzi, o echipă de la ISCTR, cu director general cu tot, a fost trimisă pe teren, fix în acel punct, de la ora 4 dimineața. S-au ghidat după datele în timp real din sistemul informatic și, în parcarea următoare, opreau camioanele care circulau ilegal”, a precizat acesta. „S-a putut! Urmează să readucem siguranța și corectitudinea pe drumurile din România”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță a cerut ISCTR să vină, până la finalul săptămânii, cu o propunere legislativă care să permită transmiterea directă a datelor colectate de senzori către autorități. „Am cerut ISCTR ca, până la finalul acestei săptămâni, să îmi aducă propunerea legislativă care să elimine orice scuză, astfel încât ceea ce acești senzori măsoară să fie direct transmis autorităților”, a concluzionat ministrul.

