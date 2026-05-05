Viteză amețitoare, o mașină de lux și o amendă-record plătită cash, acestea sunt ingredientele unui incident de trafic petrecut în regiunea Deux-Sèvres. Un șofer român, aflat la volanul unui Lexus înmatriculat în România, a fost protagonistul unei scene demne de filmele de acțiune pe drumul departamental RD 948, în apropierea localității Nanteuil.

Jandarmii din brigada motorizată Melle, aflați în misiune de control al vitezei, au rămas uimiți când aparatul radar a afișat valorile înregistrate pentru mașina românului. Pe un sector de drum unde limita de viteză este de 80 km/h, șoferul rula cu nu mai puțin de 159 km/h.

După aplicarea marjei de eroare tehnică, viteza oficială reținută de autorități a fost de 151 km/h, adică aproape dublul limitei legale.

Imediat după ce a fost tras pe dreapta, șoferul român, posesor al unui permis de conducere emis de autoritățile belgiene, a aflat sancțiunile dure prevăzute de Codul Rutier francez pentru depășiri de viteză mai mari de 50 km/h.

Potrivit publicației La Nouvelle République, bărbatul a fost obligat să plătească o „consemnare” (o garanție pentru amenda finală) în valoare de 1.150 de euro. Românul a achitat suma pe loc, sperând probabil că acest lucru îi va permite să-și continue drumul.

Banii nu au fost însă suficienți pentru a salva situația. Autoritățile franceze au aplicat legea cu rigoare maximă, iar permisul său belgian a fost reținut pe loc, fiindu-i interzis să mai conducă pe teritoriul Franței.

Bolidul Lexus a fost imobilizat administrativ. Un serviciu de tractare a sosit la fața locului și a ridicat mașina, care va rămâne într-un parc auto securizat timp de cel puțin șapte zile, costurile de depozitare fiind suportate tot de șofer.

Acum, șoferul român așteaptă decizia prefectului și, ulterior, a tribunalului, care ar putea prelungi suspendarea dreptului de a conduce și ar putea mări cuantumul amenzii. Incidentul servește drept avertisment dur pentru turiștii sau transportatorii care tranzitează Franța: toleranța față de viteza excesivă este zero, indiferent de disponibilitatea de a plăti sancțiunile pe loc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
Viva.ro
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Unica.ro
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Știri România 12:19
Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Marius Manole, mesaj pentru PSD înainte de votul moțiunii de cenzură: „Dărâmați linia întâi. Îndrăzniți”
Știri România 10:17
Marius Manole, mesaj pentru PSD înainte de votul moțiunii de cenzură: „Dărâmați linia întâi. Îndrăzniți”
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Stiri Mondene 14:30
Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Stiri Mondene 14:24
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Parteneri
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
TVMania.ro
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mediafax.ro
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
LiveText
Politică 14:38
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Politică 14:36
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea