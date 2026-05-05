Viteză amețitoare, o mașină de lux și o amendă-record plătită cash, acestea sunt ingredientele unui incident de trafic petrecut în regiunea Deux-Sèvres. Un șofer român, aflat la volanul unui Lexus înmatriculat în România, a fost protagonistul unei scene demne de filmele de acțiune pe drumul departamental RD 948, în apropierea localității Nanteuil.

Jandarmii din brigada motorizată Melle, aflați în misiune de control al vitezei, au rămas uimiți când aparatul radar a afișat valorile înregistrate pentru mașina românului. Pe un sector de drum unde limita de viteză este de 80 km/h, șoferul rula cu nu mai puțin de 159 km/h.

După aplicarea marjei de eroare tehnică, viteza oficială reținută de autorități a fost de 151 km/h, adică aproape dublul limitei legale.

Imediat după ce a fost tras pe dreapta, șoferul român, posesor al unui permis de conducere emis de autoritățile belgiene, a aflat sancțiunile dure prevăzute de Codul Rutier francez pentru depășiri de viteză mai mari de 50 km/h.

Potrivit publicației La Nouvelle République, bărbatul a fost obligat să plătească o „consemnare” (o garanție pentru amenda finală) în valoare de 1.150 de euro. Românul a achitat suma pe loc, sperând probabil că acest lucru îi va permite să-și continue drumul.

Banii nu au fost însă suficienți pentru a salva situația. Autoritățile franceze au aplicat legea cu rigoare maximă, iar permisul său belgian a fost reținut pe loc, fiindu-i interzis să mai conducă pe teritoriul Franței.

Bolidul Lexus a fost imobilizat administrativ. Un serviciu de tractare a sosit la fața locului și a ridicat mașina, care va rămâne într-un parc auto securizat timp de cel puțin șapte zile, costurile de depozitare fiind suportate tot de șofer.

Acum, șoferul român așteaptă decizia prefectului și, ulterior, a tribunalului, care ar putea prelungi suspendarea dreptului de a conduce și ar putea mări cuantumul amenzii. Incidentul servește drept avertisment dur pentru turiștii sau transportatorii care tranzitează Franța: toleranța față de viteza excesivă este zero, indiferent de disponibilitatea de a plăti sancțiunile pe loc.

