Ce sunt amprentele digitale

Amprentele digitale se numără printre cele mai fascinante elemente ale anatomiei umane. Ele reprezintă modelele formate de crestele papilare de pe suprafața degetelor și au două proprietăți esențiale, sunt unice și permanente. Cu alte cuvinte, nu există două persoane cu aceleași amprente, nici măcar gemeni identici. Interesant este că modelul se formează înainte de naștere și rămâne, în linii mari, neschimbat pe tot parcursul vieții.

Din punct de vedere biologic, aceste creste papilare apar în timpul dezvoltării fetale, în jurul lunii a treia până la a șasea de sarcină. Ele sunt influențate atât de factori genetici, cât și de condițiile din uter. De exemplu, poziția fătului sau presiunea lichidului amniotic pot influența, ceea ce explică de ce fiecare model este unic.

În ceea ce privește clasificarea, amprentele sunt împărțite în trei tipuri principale:

bucle (loops), care sunt cele mai frecvente,

vârtejuri (whorls), care formează modele circulare sau spiralate

arcade (arches), care sunt mai simple și mai rare.

Pe lângă aceste forme generale, identificarea se bazează și pe detalii foarte fine ale crestelor, cum ar fi bifurcațiile sau întreruperile acestora, arată littlemedicalschool.com.

Utilizarea amprentelor de-a lungul istoriei

Istoria utilizării amprentelor este mult mai veche decât am putea crede. Dovezi arheologice arată că în civilizații antice precum cele din Babilon sau China antică oamenii foloseau deja amprentele pe documente sau sigilii, probabil ca formă de autentificare. Totuși, utilizarea lor științifică a început abia în secolul al XIX-lea.

Un rol important l-a avut William Herschel, care, în India colonială, a început să folosească amprentele pentru a preveni fraudele în contracte. Ulterior, medicul britanic Henry Faulds a observat că amprentele pot fi folosite pentru identificarea infractorilor și a publicat ideea într-un jurnal științific.

Cel care a demonstrat însă riguros unicitatea amprentelor a fost Francis Galton, care a pus bazele clasificării lor științifice.

Pe această bază, Edward Henry a dezvoltat un sistem practic de organizare a amprentelor, adoptat oficial la începutul secolului XX de Scotland Yard. Acesta a marcat momentul în care amprentele au devenit un instrument standard în anchetele penale.

În criminalistică, domeniul care studiază și utilizează amprentele se numește dactiloscopie. Amprentele găsite la locul unei fapte pot fi vizibile sau latente, adică invizibile cu ochiul liber.

Cele latente sunt cele mai frecvente și sunt evidențiate prin tehnici speciale, cum ar fi pudrarea cu substanțe fine sau utilizarea unor reactivi chimici care reacționează cu componentele transpirației.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, analiza amprentelor a devenit mult mai rapidă și eficientă. Sistemele informatizate, precum bazele de date automate, permit compararea unei amprente cu milioane de altele în doar câteva secunde.

Astăzi, amprentele nu mai sunt folosite doar în criminalistică, ci și în viața de zi cu zi, pentru deblocarea telefoanelor, controlul accesului sau verificarea identității în diverse sisteme de securitate.

De ce au oamenii amprentele digitale diferite

Amprentele nu sunt doar forme simple, ci rețele extrem de detaliate de creste, cu mii de puncte unde liniile se termină, se despart sau se intersectează. Numărul combinațiilor posibile este uriaș, iar acesta este motivul pentru care oamenii au amprente digitale diferite.

Amprentele digitale sunt un rezultat al unor procese biologice foarte complexe, iar faptul că sunt unice este explicabil științific prin modul în care se formează pielea în perioada fetală.

În primul rând, amprentele apar înainte de naștere. Ele încep să se formeze în jurul lunii a treia de sarcină și sunt complet definite până în luna a șasea. În acest interval scurt, pielea de pe vârfurile degetelor dezvoltă niște creste numite creste papilare sau dermatoglife, care vor deveni modelul final al amprentei. Odată formate, aceste modele rămân practic neschimbate toată viața, deoarece sunt ancorate în structurile pielii.

Dar de ce sunt ele diferite la fiecare persoană? Răspunsul principal este că formarea lor nu este controlată doar de ADN. Genele influențează forma de bază a amprentei. Totuși, detaliile fine, cele care fac ca o amprentă să fie unică, nu sunt determinate genetic în mod direct.

Diferențele apar încă din uter

Diferențele reale apar din mediul din uter. În timpul dezvoltării, pielea crește în straturi diferite, iar stratul profund, numit strat bazal, crește mai repede decât celelalte. Această creștere inegală produce o „încrețire” sau „plisare” a pielii, care formează crestele amprentei.

Acest proces este extrem de sensibil la modificări mici. Factori precum poziția exactă a fătului în uter, presiunea lichidului amniotic, fluxul de sânge, mișcările fătului sau viteza de creștere a oaselor și țesuturilor influențează modul în care se formează aceste pliuri microscopice.

Chiar și variații infime, imposibil de controlat sau repetat, pot schimba direcția unei creste sau locul unde aceasta se bifurcă. Aceste detalii mici se numesc „minuții” și sunt exact elementele pe care se bazează identificarea criminalistică.

Din cauza acestui amestec de genetică cu factori de mediu și variații aleatorii, rezultatul este practic imposibil de replicat. Este motivul pentru care nici măcar gemenii identici, care au același ADN, nu au amprente identice. Ei se dezvoltă în condiții ușor diferite în uter, iar aceste diferențe sunt suficiente pentru a schimba modelul final al amprentei digitale.

Curiozități și lucruri interesante despre amprente

Un aspect surprinzător este că amprentele nu sunt doar pe degetele de la mâini. Modele similare de creste papilare există și la picioare. În identificare criminalistică, aceste zone sunt folosite mai rar, dar pot deveni esențiale atunci când nu există amprente digitale clare.

Amprentele pot oferi indicii despre sănătate, nu doar despre identitate. Anumite boli genetice rare modifică tiparele dermatoglife. De exemplu, în Sindromul Down apar modele specifice mai frecvent decât în populația generală. Din acest motiv, dermatoglifele au fost studiate și în genetică medicală ca instrument auxiliar de diagnostic.

Există persoane care nu au amprente digitale deloc. Afecțiunea se numește adermatoglifie și este extrem de rară.

În criminalistică, nu doar forma amprentei contează, ci și chimia ei. Urmele lăsate conțin transpirație, uleiuri și alte substanțe, iar uneori acestea pot oferi informații suplimentare, de exemplu, dacă o persoană a manipulat explozibili, droguri sau alte substanțe. Este un domeniu în dezvoltare, aflat la intersecția dintre chimie și investigații criminale.

Există și cercetări care arată că amprentele pot conține informații despre stilul de viață. De exemplu, analiza chimică a reziduurilor dintr-o amprentă poate detecta urme de nicotină, cofeină sau chiar anumite medicamente. Acest domeniu se dezvoltă în chimia criminalistică și este studiat în laboratoare moderne.

Un alt fapt interesant este că amprentele pot fi deformate temporar. De exemplu, dacă stai mult timp în apă, pielea se încrețește și poate modifica temporar aspectul amprentei. Totuși, structura de bază nu se schimbă, iar după uscarea pielii modelul revine la forma inițială.

Mai puțin cunoscut este că există cazuri documentate în care amprentele se ”mută” ușor în timp. Chiar dacă modelul nu se schimbă, poziția devine oarecum relativă, din cauza îmbătrânirii pielii sau a întinderii acesteia. De aceea, sistemele moderne de identificare nu se bazează pe poziții absolute, ci pe relațiile dintre punctele caracteristice.

În istoria criminalisticii, una dintre primele condamnări bazate exclusiv pe amprente a avut loc în 1902-1903, în Anglia. Cazul unui bărbat care semăna fizic și avea nume aproape identic cu un altul, dar a putut fi diferențiat după amprente, a marcat un moment decisiv în acceptarea amprentelor ca probă legală solidă, schimbând definitiv modul în care sunt investigate crimele.

Amprentele cu creste papilare fine și puncte de detaliu oarecum comparabile cu cele umane sunt foarte rare în regnul animal. Koala este celebru în biologie pentru faptul că are amprente de pe degete extrem de asemănătoare cu cele umane, atât de mult încât, în anumite situații, pot induce în eroare examinări vizuale simple.

