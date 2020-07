Ana Morodan a ajuns la 47 kg, dar bustul i-a intrat la apă! “Mă operez. Pamela Anderson va fi o glumă pe lângă mine”

Pe Ana Morodan am întâlnit-o în biroul unde își petrece mare parte din zi, acolo unde lucrează chiar și câte 20 de ore pe zi. Mult mai slabă decât o știam, Morodan ne-a mărturisit că nu a ținut nicio dietă-minune, că nu a făcut sport în perioada de autoizolare și că nici nu a apelat la tratamente estetice, totul fiind rezultatul stresului: “Nu știu deloc să gătesc. Nu am deloc imaginație în zona asta. Zero. Abia știu cât ulei să-mi pun într-o salată, ca să nu fie prea mult și să nu o arunc. Sunt un mare comandator, ca să zic așa, al tuturor platformelor de food-delivery. Nu pot să-ți dau secretul slăbirii mele. Cred că hormonal, acum un an și jumătate, s-a întâmplat ceva. Din momentul acela eu nu m-am mai îngrășat. Știi că e zicala aia că «respiri și te îngrași»? Așa eram și eu. Eu acum pot să pot să mănânc 10 pizza în fiecare zi și nu pun niciun kilogram pe mine. Nu știu de ce, că mi-am făcut analize și toată lumea mi-a zis că mi s-a schimbat metabolismul, nu am nicio boală, nu am nimic”, ne-a mărturisit Morodan.

Când a venit în Capitală avea 48 de kilograme, însă din cauza programului haotic și a faptului că era clientă fidelă a patiseriilor și a fast-food-urilor, “contesa digitală” a fost la pas să se apropie de 60 de kilograme: “În perioada pandemiei am început cu 51 de kilograme și acum am 47. Într-adevăr, pe astea le-am slăbit pe bază de stres pentru că, pentru mine, a fost un moment de răscruce în care a trebuit să-mi regândesc business-ul în totalitate. Să sper că rămân la 47 de kilograme că mă simt foarte bine așa”.

A avut probleme la filmări, din cauza bustului

Din păcate, Ana se numără printre acele femei care, atunci când slăbesc, kilogramele date jos sunt din zona bustului sau a posteriorului. “Singurul dezavantaj este că mi-a scăzut bustul. Dacă-mi spunea cineva vreodată că eu, cupa D, o să ajung să port sutien cu burete, îi ziceam că a luat-o razna. Eu, în viața mea nu am stat la o coadă, când apăream cu decolteul. Prietenul meu, Claude, se uita într-o zi la pozele mai vechi și-mi spunea că aveam un bust așa de mare că, atunci când intram pe ușă, întâi îmi intrau sânii, și după jumătate de oră apăream și eu. Dar mă voi duce la domnul doctor Constantin Stan și voi face operația de ridicare, pentru că, acum, trebuie să-mi leg sânii cu scotch”, ne-a mai spus Ana, amuzată de situație. Morodan ne-a povestit un episod amuzant care s-a petrecut la filmările show-ului “Masked Singer România” unde este unul dintre cei patru detectivi: “Aveam două rochii în care nu puteam să port sutien și hair-stilistul Sorin Stratulat, împreună cu Claude, colegul meu, cu asistentul lui și cu Ioana, de la make-up, am stat 45 de minute să-mi leg cumva sânii să stea ok, după care le-am zis colegilor mei să aibă grijă cum filmează ca nu cumva să-mi iasă ceva din decolteu”, ne-a mai spus celebra bloggeriță.

Se va opera la toamnă

Deși nerăbdătoare să intre în sala de operații, Ana se vede nevoită să mai aștepte câteva luni, tocmai pentru că medicul ei i-a recomandat să nu se opereze în această perioadă, vara nefiind un moment bun pentru astfel de infervenții:

“Sunt de acord cu femeile care nu vor să-și facă nicio intervenție, nu le judec absolut deloc, dar mie aceste intervenții mi-au dat o foarte mare încredere în mine. Indiferent că au fost la față, că majoritatea le fac la față, pentru corp fac tratamente. Acum mi-am programat această operație în toamnă și o să-mi pun din nou cupa D+. Pamela Anderson va fi o glumă pe lângă mine. Glumesc, doctorul nu se ia după mine, m-a anunțat că o să mă facă să arăt natural”.

