Ana Morodan, detalii despre povestea sa de iubire. „Este mai în vârstă decât mine cu 11 ani”

Ana Morodan, cunoscută drept Contesa Digitală, a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește de mai kulți ani cu un bărbat mai mare cu 11 ani ca ea.

„Am o relație minunată și nu am avut niciodată probleme de genul: de ce nu ai timp de mine sau alte discuții care se practică în cuplurile din ziua de azi, este un bărbat înțelegător, e un om foarte discret și eu respect asta și în timp am început să înțeleg și eu că discreția e un lucru important, e mai în vârstă decât mine, cu 11 ani. Este omul pe care îl respect și îl admir și pentru care am cea mai mare considerație.

Mă simt foarte bine așa, nu am vise de-astea de prințesică, eu prințesică sunt în fiecare zi. Nu ne trebuie de-astea! Nu fac nici copii”, a spus Ana Morodan, potrivit spynews.ro.

Ana Morodan a vorbit și despre programul extrem de încărcat pe care îl are.

„În ultima lună jumate cred că mi-am văzut casa 5 ore, ceea ce nu e neapărat plăcut. Pe mine nu m-a interesat vreodată ce e la modă, îmi place mie și aia e, de ce aș vrea să fiu ca toată lumea!

Mă trezesc, din păcate, în fiecare zi la 6 dimineața, toată lumea are senzația că să fii o contesă este ușor. Mi se pare că în ultimii 2 ani muncesc mai mult decât munceam înainte”, a afirmat ea.

