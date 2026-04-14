Anamaria Ferentz are o relație de cinci ani cu Douglas, iar pe 4 iulie 2027, chiar de ziua Statelor Unite ale Americii, ei au decis să se căsătorească. Doar că, pentru că artista are multe rude și mulți prieteni în România, afaceristul american a propus să aibă două petreceri de nuntă: una în țara noastră și una în SUA!

„Relația dintre noi este din ce în ce mai frumoasă acum. Ne cunoaștem mai bine, ne înțelegem mai bine și ne acceptăm. Avem multe de pregătit pentru nunta pe care vrem să o facem anul viitor la noi acasă, în America. El a venit însă cu ideea să facem ceva și în România, anul acesta, pentru familie, rude și prietenii care nu vor putea ajunge în SUA.

Trebuie să mă gândesc și apoi să văd cum organizez, încă nu m-am hotărât. Este mult de muncă, dar și mult stres. Ar fi mult mai multe persoane decât în America. Aici cred că vor fi în jur de 300 de persoane. Și aici e complicat, dar și acolo, pentru că trebuie să aduc multă lume din țară în SUA. Acolo o să fie sigur anul viitor, undeva la jumătatea lunii iulie”, a spus Anamaria Ferentz pentru Click.

Cântăreața nu s-a hotărât încă exact cum va arăta rochia ei de mireasă, însă a ținut să precizeze că nu va avea doar o ținută pentru nuntă, ci două: una creată în România și una creată în SUA.

„O să fie foarte complicat. Cred că o să-mi creez eu rochia de mireasă, pentru că o vizualizez și știu exact cum vreau să arate. Ceva elegant, cu siguranță. O rochie frumoasă, simplă. Dar vreau două rochii: una să fie semnată de un designer român și alta de unul dintre designerii mei preferați de afară”, a încheiat Anamaria Ferentz.

