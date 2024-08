În ediția Fresh by Unica din această săptămână, prezentatoarea de la „Splash! Vedete la apă” a povestit cum a reușit să treacă peste infidelitatea lui Tudor, dar și despre ceea ce fac în prezent, după aproape 20 de ani de iubire, ca să mențină un echilibru în relația de cuplu.

După aproximativ patru-cinci ani de relație, Tudor a fost infidel, un moment de mare cumpănă în povestea lor de iubire. Cu toate că le-a fost greu, solistul și prezentatoarea TV au depășit momentul.

„Un astfel de episod te trezește la realitate. Poate dacă nu se întâmpla, în momentul de față nu mai eram împreună. Ne dădeam seama că flacăra iubirii s-a stins, că nu mai suntem compatibili și că fiecare își vede de drumul lui.

Deși a fost foarte grea perioada aceea, cred că am avut amândoi nevoie de acel moment. Știu, poate pare ciudat, dar cred că momentul acela ne-a adus acum aici. Am realizat amândoi mai multe lucruri, ne-am schimbat”, a povestit Anamaria, pentru Unica.ro.

Tudor Ionescu și-a asumat că a greșit, și-a cerut iertare și a reușit să își recucerească partenera.

„Eram crudă, ca să spun așa. Până la Tudor avusesem câteva relații, dar nu știam cum să mă comport exact. Eu nu sunt genul de persoană romantică. Nici el nu este, a fost încă un punct în comun. Sunt drăgăstoasă, dar poate nu sunt așa cum și-ar dori unii. Nu știam cum să mă comport în relație. Sunt singura fată la familie.

Mai am un frate care și el a fost răsfățat la rândul lui. Fiind fată, am gândirea aceea poate pentru unii învechită că fata trebuie cucerită, că trebuie să se lase greu. Așa am crescut. Probabil păream mai răsfățată. Poate nu i-am oferit unele lucruri de care el avea nevoie la momentul respectiv, așa mă gândeam eu atunci”, a mai povestit Ana pentru sursa citată.

