După patru săptămâni de Power Couple, sezonul 2 a devenit evident că nicio ediție nu seamănă cu cealaltă și că pentru concurenți este un sezon al surprizelor și al momentelor care-i scot din zona de confort. În această seară, de la 20:30, pe lângă proba de cuplu și eliminarea ca va urma, se pare că mai există un moment în premieră – câțiva dintre concurenții primului sezon revin în vila din Gozo, Malta.

Se pare că unele momente rămân pe viață, iar acest lucru se va vedea în faptul că Emi și Mădălina Popescu, Tudor și Ana Ionescu și Sorin Gonțea vor profita de o vacanță în Malta pentru a reveni în casa în care și-au trăit unele dintre cele mai dure experiențe din viață.

Aceștia au rămas aproape de show, iar acum se pare că urmăresc fiecare seară a competiției. Mai multe ne-au povestit, în exclusivitate, chiar ei. ⁠Mădălina Popescu a spus: „Normal că urmărim! Chiar vorbeam cu Emi și spunea că îi este ciudă că nu suntem acolo! Cu siguranță, aș fi încercat toate probele din sezonul ăsta! Ca și probă de cuplu, cel mai mult ne-a plăcut mima pe platforma în echilibru”.

Sorin Gonțea și Daiana se uită la Power Couple, sezonul 2

„Ne uităm la fiecare episod din noul sezon. Eu și Daiana avem chiar și o probă pe care ne-ar fi plăcut să o testăm, este vorba de proba cu mașina și fotoliul deasupra. 😂 Poate în sezonul 3 vom face o gașcă și mai mare, deja ziceau Giulia cu Vlad că vor și ei să meargă la filmările următorului sezon ca spectatori, cum am fost noi la ei și vom merge, din nou, să-i încurajăm pe noii membrii ai familiei Power Couple”, a completat Sorin Gonțea, care a câștigat sezonul trecut alături de soția Daiana.

Și Tudor și Ana au făcut declarații: „Daaaa, normal. Pe toate am fi vrut să le încercăm, cel puțin din fața televizorului, pentru că știm pe propria piele că nu e ușor acolo. Cel puțin eu, Ana, aș fi fost mega panicată la multe dintre ele.

Emoția de acolo te face să trăiești totul diferit, la intensitate mult mai mare, fierbi ca o oală sub presiune până ajungi la probă, de asta unele reacții par deplasate, văzute mai apoi la rece. Uitându-ne la sezonul doi, putem spune atât: Doamne, mulțumim că am fost în primul sezon și am avut probe cât de cât normale, deși nici alea n-au fost simple.. ne întrebăm ce urmează în sezonul trei”.

