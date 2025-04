Elena Lasconi, care și-a depus din nou candidatura la Președinție, locuiește în Câmpulung Muscel, unde a devenit primar în anul 2020. Deși e preocupată în principal cu cariera ei politică, fosta jurnalistă a dezvăluit pe TikTok că își face timp pentru grădinărit.

S-a lăsat filmată când dădea cu sapa, după care a greblat, iar apoi a tuns copacii și a plantat flori de primăvară. „Cea mai faină activitate! Sunt mândră tare de grădina mea și, când prind câte o clipă de răgaz, am grijă de ea. Se simte primăvara în aer”, anunțat Elena Lasconi.

Îmbrăcată în haine lejer, cu o bentiță pe cap, candidata la Președinție a declarat în cadrul videoclipului postat pe TikTok: „Curățenia de primăvară. Asta mă relaxează cel mai tare! Am avut straturi în anii trecuți de ceapă, roșii, vinete. Asta e cea mai faină activitate, nu mă mai gândesc la politică, nu mă mai gândesc la tot felul de răutăți”.

Elena Lasconi are și câtiva pomi fructiferi în grădina casei sale, spune că fac fructe bio deoarece nu obișnuiește să îi stropească.

Cum arată casa Elenei Lasconi

Anul trecut, Elena Lasconi a acordat un interviu lui Mihai Gâdea pentru Antena 3 CNN, interviu care a avut loc chiar acasă la ea „Te pup, Mihai! Cum ai ajuns până aici?”, l-a întrebat politiciana pe prezentator, după care au apărut primele imagini cu casa în care locuiește Elena Lasconi la Câmpulung Muscel.

Locuința politicienei are un etaj, iar pe acoperiș sunt așezate panouri fotovoltaice. La intrarea în curte, pe partea dreaptă, sub vița de vie, Elena Lasconi are și o masă cu două scaune. În spatele casei e livada cu pomi fructiferi, cu pruni, gutui, dar și o zonă de relaxare cu grătar și două bănci.

Elena Lasconi nu a ezitat și i-a spus lui Mihai Gâdea povestea casei sale. „Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci. Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul.

Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârâu şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici” a povestit Elena Lasconi.

