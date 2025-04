Ideea de bază e următoarea: „fenomenul Georgescu” are cauze concrete sociale, economice și politice. Am încercat să explic: de la un electorat abandonat și nereprezentat de partide – cauze politice – la o mulțime de cauze sociale și economice. Plus să nu uităm cum se spunea pe vremea lui Iliescu: este o „emanație” a sistemului.

„Fenomenul Georgescu” este parte a instituțiilor statului, a sistemului intelectual nouăzecist care domină establishment-ul etc. La ele s-au mai adunat diverse fenomene precum noua tehnologie de comunicare, rețele, diverse amplificări externe. Nu e străin de fenomen nici putinismul, dar nici trumpismul, ca să fim echidistanți.

Partea ce urmează este și mai gravă: pe lângă datele problemei legate de „Fenomenul Georgescu” avem și o soluționare catastrofală a candidaturii lui Georgescu: anularea turului doi și imposibilitatea de a mai candida. Acest lucru nu face decât să amplifice situația.

Practic asistăm la trei fenomene: degradarea totală a încrederii în instituțiile statului, refuzul total a orice oferă „sistemului” – puterea oficială – și, trei, consolidarea tot mai mare a unui pol „suveranist” care e mai degrabă negarea totală a „sistemului oficial”.

Cum susțin de ceva timp: blocarea lui Georgescu nu rezolvă „fenomenul Georgescu”, ci îl amplifică. Adică toți candidații la Președinție acum sunt mai mult sau mai puțin parte a acestui fenomen. Cel puțin ei nu pot ignora acest fapt pentru că „fenomenul Georgescu” – ajutat și de valul trumpist – a făcut deja agenda politică publică de la noi.

Acest lucru se vede prea bine. E destul să ne uităm la cum și-au schimbat discursul public mai toți candidații sau liderii de partide: e un concurs între cine declară lucruri cât mai la dreapta, cât mai populiste pe segmentul discursului naționalist, suveranist, religios, identitar etc. Avem o gamă tot mai largă de variațiuni conservatoare și ultraconservatoare cu puternic iz suveranist și pro-trumpist.

Toată agenda socială, economică și minimele elemente de stat social, drepturi ale grupurilor marginale etc. sunt total abandonate.

La cum arată ultimele sondaje avem toate șansele să avem doi candidați „suveraniști” – Simion & Ponta – care au ca discurs agenda de bază a „fenomenului Georgescu” și care coincide cu toată turnura internațională ultraconservatoare dată de tandemul Trump-Putin.

Semnalul acestei turnuri de la noi este dat, culmea, de mediul universitar, care se zvonea că este un mediu progresist: „SNSPA a pornit declanșarea procedurilor pentru nominalizarea președintelui SUA, Donald Trump, la Premiul Nobel pentru Pace”.

SNSPA prin al său Pricopie, rector care brusc s-a activat și propune o agendă halucinantă, vine cu ceva ce nici cei mai mari fani și susținători ai lui Trump nu-și imaginau: premiul Nobel în avans – pentru ceva ce nu a făcut, dar va face.

Trump nici nu a apucat să-și schimbe pantalonii de la inaugurare și deja semnalul este dat: noi pupăm în avans chiar dacă nu ni se cere. Nu am văzut undeva în partea asta de lume un servilism mai umilitor. Partea și mai gravă e că, exceptând câteva voci universitare individuale, nu am văzut o structură universitară oficială să condamne această aberație. Aici suntem.

E greu de spus cum vor evolua alegerile, căci e un haos mare: PSD îl susține oficial pe Crin Antonescu, dar îl are în plan B pe fostul președinte PSD Victor Ponta; PNL susține oficial pe Crin Antonescu, dar Bolojan&co trag pentru Nicușor Dan; Nicușor Dan este văzut de zona „subveranistă” ca parte și emanație USR, iar USR o are pe Elena Lasconi care propagă un discurs mai aproape de AUR decât de Nicușor Dan și se luptă direct cu el.

Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR nu reușește să aibă un candidat care să intre în finală: Crin Antonescu pare a fi susținut doar de UDMR ai cărui susținători mai degrabă l-ar vota pe Nicușor Dan.

Această situație spune cam tot despre cât de spartă e societatea și cât de antagonistă. Fiecare propune una și gândește alta, spune ceva și face cu totul altceva – uneori la polul opus. Societatea e spartă și greu de crezut că va fi ușor de adunat aceste cioburi. Dar prețul va fi mare. Mai ales că această „corabie a nebunilor” plutește haotic într-o mare tot mai agitată.

