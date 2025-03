Într-un interviu pe care l-a acordat în exclusivitate în Libertatea, celebrul artist de la Fly Project ne-a vorbit atât despre planurile lui de pe plan personal, cât și despre cele legate de carieră.

Printre altele, Tudor Ionescu a afirmat că vrea să plece într-o vacanță și că Asia Express este un show interesant.

Cum a ajuns la „Te cunosc de undeva”

Libertatea: Cum ai ajuns să faci parte dintre concurenții de la „Te cunosc de undeva”?

Tudor Ionescu (Fly Project): Am ajuns să fac parte din proiectul „Te cunosc de undeva” datorită Emiliei, care este producătoarea emisiunii și este și producătorul „Power Couple”. Ea a fost prima care a venit cu această idee, nu credeam că voi ajunge să spun „Da”, pentru că programul meu este foarte încărcat și pentru asta am pus niște lucruri on hold, dar este o super experiență. Îi mulțumesc Emiliei și echipei de producție pentru că au fost determinați și nu au renunțat ușor.

Ai spus de „Power Couple”… Cum ți s-a părut noul sezon?

„Power Couple” este un super format de reality. Mi-a placut mult și sezonul 2, am mai ratat emisiuni, pentru că programul de filmări de la „Te cunosc de undeva” nu mi-a permis să le văd mereu, dar a fost foarte bun. Echipele foarte bine alese, jocurile parcă și mai grele și cu un twist, ca să nu poți estima ce se întâmplă. Se muncește enorm la acest show, am văzut cu ochii mei cât a muncit toată echipa de producție și merită felicitări, de asta au și atins audiențele astea.

Pe primul loc iese cine reușește să se mobilizeze cel mai bine în finală, evident că și pe parcurs, că altfel nu ajungi în finală. Cine ține balanța cât mai bine echilibrată pe parcursul show-ului. Eu îi felicit, pentru că a fost greu.

Tudor Ionescu a vorbit despre Asia Express

Te vezi concurent și la alt show TV, precum „Asia Express”?

Nu mai zic nici că da, nici că nu, pentru că până acum nu mă vedeam nici la „Power Couple” și nici la „Te cunosc de undeva” și iată-mă aici. Îmi place formatul de reality, pentru că te ține în priză, te descoperi și tu și te descoperă și cei care te privesc.

Să vorbim puțin și despre muzică. În ce țări se mai aud melodiile Fly Project și unde vei mai susține concerte?

Piesele Fly Project se aud în foarte multe locuri de pe acest glob și pentru asta sunt fericit, mă simt împlinit. Sunt multe concerte în plan în Europa, în Asia, dar și în țară, unde „Puerto Rico” este și acum în top 10 la radiouri, după nouă luni de la lansare.

Ce planuri are pentru restul anului

Ce planuri ai pentru restul anului, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional?

Am multe planuri. Pe plan personal, aș vrea o vacanță după „Te cunosc de undeva”, măcar două săptămâni, dar să vedem, pentru că treaba îmi tot scurtează din vacanță. Apoi, am multe sesiuni în țară și în afara ei, pentru că în perioada asta programul de filmări nu mi-a permis să mai plec în timpul săptămânii și îmi doresc să vin cu muzică nouă. Evident, concerte multe, festivaluri, vine vara și ne vedem cu oamenii, la evenimente, peste tot.

