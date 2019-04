Anamaria Prodan, în cel mai minuscul costum de baie

În imaginea respectivă, publicată pe Instagram, vedeta apare îmbrăcată într-n costum de baie de culoare neagră, foarte provocator. În partea de jos, costumul de baie, extrem de decupat, este prins doar în niște șnururi foarte subțiri. Costumul de baie îi pune foarte bine în valoare formele celebrei impresare.

„Cam decoltat, arăți cam mult”, „Ce bine arăți, doamnă”, „Trup de zeiță”, „Așa ceva, rar vezi. Bună rău”, „Cam prea provocatoare”, „La vârsta ta ești ca o puștoaică”, „Arăți într-un mare fel”, „Arăți mai bine ca niciodată”, „Splendidă! Fără cuvinte”, i-au spus fanii după ce au văzut fotografia.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Citește și: Refugiat în propria țară: „Ori plec, ori mor!” Un tânăr din Venezuela a fugit de socialism în România, după ce, în urmă cu 70 de ani, bunicul lui român fugea de comunism în Venezuela!

Citește mai multe despre Anamaria Prodan pe Libertatea.