„Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026. De data asta, este o nevralgie de trigemen, care mă sâcâie din 2015. Caut clinică/neurolog bun pe nevralgia de trigemen”, a scris Lucian Viziru, pe Instagram.

Lucian Viziru suferă de o boală numită nevralgie de trigemen, afecțiune despre care actorul nu a mai vorbit până acum.

Aceasta este o afecțiune neurologică dureroasă care afectează nervul trigemen (nervul cranian V), responsabil de sensibilitatea feței.

Nevralgia de trigemen este o durere facială extrem de intensă, adesea descrisă de specialiști ca niște „șocuri electrice”. Durerea apare brusc și poate fi declanșată de lucruri banale precum, atingerea feței, vorbitul, vântul rece sau mestecatul.

Lucian Viziru și familia au locuit o perioadă în Germania

În urmă cu mai bine de 10 ani, Lucian Viziru a decis să părăsească România și s-a mutat în Germania, împreună cu soția și fiul lui, însă până la urmă aceștia au revenit în țara noastră și s-au apucat din nou de filme.

Recunoscut ca actor și cântăreț, Lucian Viziru a locuit timp de șapte ani în Germania, iar după ce s-a întors în România, el a produs filmul „Norocoșii” și acum lucrează la încă o peliculă.

„În principiu aș vrea să rămân aici. Nu mai vreau să plec. Îmi place România în momentul de față. România a crescut foarte mult în ultimii ani.

Am avut o perioadă de vreo 6-7 ani în care n-am mai fost deloc în România și, când m-am întors, am găsit-o foarte bine, în creștere din foarte multe puncte de vedere. Și cred că s-ar putea să rămânem aici, dar nu mai spun că nu mai plec niciodată, că nu se știe…”, a spus recent Lucian Viziru, în exclusivitate pentru Libertatea.







