Simbol al Pirineilor și al alpinismului aragonez, crucea de pe Aneto se afla la o altitudine de 3.400 de metri. Vineri, 17 aprilie, Garda Civilă a confirmat dispariția structurii din locația sa originală, la mai puțin de un an după ce aceasta fusese restaurată și amplasată în vârf, în luna august 2025. „Totul indică faptul că este vorba despre un act de vandalism”, au transmis anchetatorii.

Potrivit primelor date din anchetă, crucea a fost tăiată la bază cu ajutorul unui flex, un instrument utilizat frecvent pentru tăierea metalului. Aceasta fusese instalată inițial în 1951 de Clubul Alpin Catalan, cu sprijinul mai multor alpiniști din întreaga țară. Înaltă de peste trei metri și cu o greutate de peste 100 de kilograme, structura a suferit numeroase deteriorări de-a lungul anilor. Mulți turiști obișnuiau să se urce pe cruce pentru a face poze, ceea ce a contribuit la degradarea sa.

În septembrie 2023, crucea a fost demontată în patru părți pentru a fi restaurată de către fierarul Miguel Ángel Plaza din Villanova, un sat situat în aceeași vale cu Aneto. După doi ani de muncă, crucea a fost reamplasată pe vârf cu ajutorul unui elicopter, într-o operațiune spectaculoasă care a captat atenția publicului.

Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica autorii acestui furt neobișnuit.

