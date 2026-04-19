Imunoterapia, tratamentul care schimbă regulile în lupta cu cancerul

Un exemplu impresionant este cazul lui Maureen Sideris, o femeie de 71 de ani din New York. În 2008, ea a fost diagnosticată cu cancer de colon și a suferit o intervenție chirurgicală epuizantă. În 2022 însă, când a fost diagnosticată cu cancer esofagian, tratamentul a fost complet diferit. Participând la un studiu clinic la Centrul de Cancer Memorial Sloan Kettering, Sideris a primit tratament cu dostarlimab, un medicament administrat prin perfuzii de 45 de minute, o dată la trei săptămâni. După doar patru luni, tumora dispăruse complet, fără a fi nevoie de operație, chimioterapie sau radioterapie. „Este incredibil. Este aproape ca science fiction-ul”, a declarat ea.

Cum funcționează imunoterapia

Imunoterapia funcționează prin activarea sistemului imunitar pentru a recunoaște și elimina celulele tumorale care, altfel, ar putea trece neobservate. „Corpul are o capacitate naturală de a detecta și elimina celulele care arată ca și cum nu ești tu”, explică Karen Knudsen, director executiv al Institutului Parker pentru Imunoterapia Cancerului. Totuși, celulele canceroase pot păcăli acest sistem natural de apărare, crescând și răspândindu-se necontrolat. Rolul imunoterapiei este să elimine aceste mecanisme de evadare ale cancerului, permițând sistemului imunitar să acționeze eficient.

Printre cele mai răspândite forme de imunoterapie se numără terapiile cu celule CAR T și inhibitorii punctelor de control imunitar. În primul caz, celulele T ale pacientului sunt modificate în laborator pentru a recunoaște și ataca țintit celulele canceroase. Această metodă se folosește, în principal, pentru tratarea cancerelor de sânge. În cazul inhibitorilor punctelor de control, medicamentele dezactivează mecanismele prin care celulele canceroase „păcălesc” sistemul imunitar, astfel încât celulele T să poată detecta și distruge tumorile. Această descoperire a adus oamenilor de știință Premiul Nobel în 2018.

Totuși, aceste metode nu sunt lipsite de provocări. În cazul terapiilor CAR T, de exemplu, oamenii de știință întâmpină dificultăți în aplicarea lor pentru tumorile solide, care reprezintă peste 90% dintre cazurile noi de cancer. În același timp, inhibitorii punctelor de control pot cauza efecte secundare severe, precum inflamații ale organelor interne.

„În general, între 20% și 40% dintre pacienți răspund la imunoterapie”, explică Samra Turajlic, oncolog medical la Institutul Francis Crick din Londra. Totodată, majoritatea pacienților sunt expuși unor efecte adverse importante, fără a obține beneficii semnificative.

Noi direcții și speranțe pentru viitor

Pentru a crește rata de succes, cercetătorii explorează noi direcții. Jennifer Wargo, profesor de oncologie chirurgicală la MD Anderson Cancer Center din Texas, sugerează că o dietă bogată în fibre ar putea îmbunătăți rezultatele tratamentului prin modificarea microbiomului intestinal. Alte studii indică faptul că medicamentele contra colesterolului, precum statinele, ar putea amplifica eficiența imunoterapiei.

De asemenea, combinația dintre imunoterapie și alte tratamente, cum ar fi radiațiile sau ultrasunetele, se dovedește promițătoare. „Radiațiile pot face tumora vizibilă pentru sistemul imunitar”, explică Sandra Demaria, cercetător la Centrul Medical Weill Cornell.

Spre o nouă eră în oncologie

Deși doar un mic procent dintre tumori au o structură genetică ce le face potrivite pentru imunoterapie fără intervenție chirurgicală, cercetătorii sunt optimiști. „Există o lume nouă și îndrăzneață”, spune Knudsen. „Acum putem dezvolta strategii de vaccinare împotriva exactă a tumorii pe care o aveți”.

Luis Diaz de la Memorial Sloan Kettering crede că viitorul medicinii oncologice stă în metodele mai puțin invazive. „Trebuie să trecem de la Evul Mediu la timpurile moderne”, afirmă el, subliniind importanța unor abordări care să reducă nevoia de intervenții chirurgicale radicale.

Pentru pacienți precum Maureen Sideris, care a beneficiat de imunoterapie, aceste progrese sunt dovada că medicina face pași uriași. „Mergem într-o direcție atât de bună”, spune ea. „Într-o zi, chimioterapia și radioterapia vor fi doar o amintire”.

