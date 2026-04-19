Soluția lui Musk pentru șomajul generat de AI

Directorul general al Tesla susține că „un venit de bază universal ridicat, acordat prin plăți emise de guvernul federal, reprezintă cea mai bună soluție pentru a face față șomajului cauzat de inteligența artificială”. Declarația a fost publicată pe platforma X.

Universal HIGH INCOME via checks issued by the Federal government is the best way to deal with unemployment caused by AI.



AI/robotics will produce goods & services far in excess of the increase in the money supply, so there will not be inflation. — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2026

Potrivit lui Musk, dezvoltarea tehnologică ar elimina presiunile inflaționiste.

„Inteligența artificială și robotica vor produce bunuri și servicii într-o măsură mult mai mare decât creșterea masei monetare, astfel încât nu va exista inflație”, a afirmat cel mai bogat om din lume.

"Assuming the current trend of AI and robotics continues, which seems likely, the AI and robots will be able to do anything that that humans want them to do, essentially, so hopefully not more than that, but AI and robotics will be able to provide us all the goods and services… https://t.co/K8TtxNzIgW pic.twitter.com/m8QpxZ1eBx — DogeDesigner (@cb_doge) April 18, 2026

O propunere dificil de aplicat

Interpelat asupra acestei idei, ChatGPT consideră că implementarea unui astfel de sistem ar fi dificilă, relatează ilfattoquotidiano.it. În primul rând, ipoteza lui Musk presupune că o creștere a producției va duce automat la bunuri și servicii mai accesibile și mai ieftine.

Totuși, în piețele tehnologice concentrate, o mare parte din beneficii ar putea rămâne la nivelul companiilor, sub formă de profituri și chirii, fără a fi transferate consumatorilor.

Un alt obstacol este legat de structura consumului. Sectoare esențiale precum energia, locuințele și serviciile depind de resurse fizice și de limitări structurale care nu pot fi eliminate rapid. Acestea continuă să influențeze evoluția inflației.

În plus, există problema sustenabilității fiscale. Un venit universal „ridicat”, așa cum este propus, ar presupune cheltuieli foarte mari pentru bugetul public, cu impact semnificativ asupra finanțelor statului.

O astfel de măsură ar putea necesita intervenții majore în sistemul de taxare, inclusiv asupra marilor companii tehnologice și a persoanelor cu averi foarte mari, categorie din care face parte și Musk.

Musk: În 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii nu vor mai conta datorită AI și roboților

Anul trecut, în noiembrie, Elon Musk declara că în următorii 10-20 de ani, munca va deveni opțională, iar banii își vor pierde relevanța, datorită inteligenței artificiale și roboticii.

„Predicția mea este că munca va fi opțională. Va fi ca practicarea unui sport sau ca un joc video sau ceva de genul acesta”, a spus atunci Musk, potrivit publicației Fortune. „Dacă vrei să muncești, e la fel cum poți merge la magazin să cumperi legume sau poți să-ți cultivi legume în curte. Este mult mai greu să cultivi legume în curte, iar unii oameni tot o fac pentru că le place să cultive legume”.

La Viva Technology 2024, Musk a sugerat că un „venit universal ridicat” ar susține o lume în care munca nu mai este necesară, deși nu a oferit detalii despre modul în care ar funcționa acest sistem.

