Anamaria Prodan, încă un proces în plin divorț de Laurențiu Reghecampf. „Mă bat cu oricine de pe mapamond”

Vedeta e acum în fața unui nou proces, în care reclamantul este anonimizat, care privește o acțiune în răspundere delictuală, iar termenul a fost anunțat pentru aprilie, scrie fanatik.ro. Pentru aceeași sursă, ea a făcut și primele declarații.

„Aștept să vedem despre cine e vorba, ce noutate e. Poate este vreo vedetă de este un proces la secret (râde, n. red.). Mă știe mapamondul tot. Și unde locuiesc știu mulți, mai ales cei ce mă dau în judecată. Aștept cu nerăbdare, dar m-am relaxat total. Acum pot să lupt și sunt mai puternică decât am fost vreodată. Mă bat cu oricine de pe mapamond”, a mărturisit Anamaria Prodan.

Câte procese are Anamaria Prodan cu Laurențiu Reghecampf

Într-o emisiune online recentă, Anamaria Prodan a ținut să declare încă o dată că pe Laurențiu Reghecampf cel demn, tatăl copiilor ei, o să îl iubească întotdeauna, dar nu și pe Laurențiu Reghecampf de acum, care formează un cuplu cu Corina Caciuc.

E dezamăgită de tot ce face acesta acum, mai ales că i-a deschis multe procese, șapte la număr. „O să își dea seama în ani și o să fie foarte târziu pentru el. El a pierdut tot. Eu cred că atunci când îți pierzi demnitatea, ca bărbat în primul rând, e cumplit. Nici nu știu, am vreo 7 procese, îmi tot deschide și când n-ai ce să faci, devii procesoman.

E împins de fata asta să facă toate lucrurile astea că el nu are… Să renunțe? Eu nu cred că are voie. Dacă citești mail-urile de amenințare pe care le dă ea… Ia gândește-te, el nu are voie să facă dreapta către Snagov, dar să renunțe? Nu, e săracul prins ca un pește mic de aur într-o plasă cu atât de multe găuri, dar nici așa nu mai are direcție să iasă măcar prin găurile astea mari. El se va trezi când va fi foarte târziu. Se va trezi cu încă un copil pe cap. Eu construisem pentru omul ăsta ceva unic. Eu m-am chinuit cu omul ăsta să îl aduc pe glorie, pe cele mai înalte trepte și l-am adus. Eu o să îl iubesc pe Laurențiu Reghecampf, soțul Anamariei Prodan, și tatăl copiilor mei, cel demn. Ceea ce văd acum nu am cum să iubesc, dimpotrivă, este dispreț total”, a declarat Anamaria Prodan cu zâmbetul pe buze.

Întrebată în ce stadiu e divorțul, impresara a spus că nu știe exact, se ocupă avocatul. E vorba despre unul cu o vastă experiență în domeniul juridic, doctorand în Drept Internațional Public și European.

„Nici nu știu cum e, am avocatul meu, Oleg Burlacu, fabulos, se ocupă el. Primesc câteodată acasă niște citații, așa, am văzut că le primesc pe la vecini, că nu e adresa bună. Ferească Dumnezeu.”, a încheiat impresara subiectul.

