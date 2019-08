De Dana Aramă,

Anamaria Prodan nu ratează nicio ocazie pentru a-și etala formele.



Sexy-impresara a postat, pe contul său de Instagram, o fotografie în care își arată trupul în toată spendoarea.

Vedeta s-a lăsat fotografiată în timp ce se afla la solar.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț.

De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.







Citeşte şi:

Pepe, despre scandalul dintre Dan Alexa și Anamaria Prodan. „Adică o prinzi de mână, i-o sucești, o pui la pământ și chemi poliția”

Momente halucinante cu Anamaria Prodan și cu Dan Alexa: impresara l-a lovit pe antrenor de i-au zburat pletele!

De ce nu se ceartă Anamaria Prodan cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a făcut mărturisiri din intimitate

GSP.RO După mulți ani de la despărțirea de Bianca Drăgușanu, Adi Cristea rupe tăcerea. Detaliu rușinos

Unica.ro Trupa Andre și tații lor le-au distrus copilăria. 'Tatăl meu îmi reproșa întotdeauna că sunt foarte grasă...'