„Am avut aşa emotii, acum mi-au mai trecut. Mă simt super. Cred că înca le am. Zicea Liviu inainte: „Omule, am emotii, nu mai pot”. Eu am încercat sa-l îmbărbătez, să-i zic că e totul ok, dar şi eu am la fel de multe. Cum a fost Liviu zilele astea..Ce să zic? Sunt mândră că e al meu.”,a declarat Anda Călin la Antena Stars, potrivit Spynews.

Atunci când cum este viața împreună cu Liviu , Anda Călin a răspuns sincer că este „foarte frumoasă, chiar e foarte foarte frumoasă”.

