Chiar dacă artista nu și-a invitat tatăl la starea civilă, preferând să fie un eveniment restrâns și discret, aceasta mărturisește că acesta este binevenit nunta din această toamnă. Vedeta a vorbit deschis despre relația dintre ei.

„Nu mai este un subiect sensibil de mult. Așa cum am evoluat în general, am evoluat și la acest capitol. Mă înțeleg foarte bine cu tata și îmi doresc ca el să fie bine, să fie fericit. Avem o relație foarte OK, vine și o vede pe Clara, o vede pe Ella când dorește el. Doar că nu locuiește aproape de noi. Locuiește în Ploiești și ne vedem foarte rar.

Da, este invitat la nuntă. Nu vorbesc zilnic cu el sau foarte des, pentru că nu avem lucruri de împărțit, nu avem ce să ne spunem. Vorbim strictul necesar. Ne sunăm să ne întrebăm de sănătate de Crăciun și de Paște, atât. În rest, nu pot să spun că suntem prieteni”, a declarat Andreea Bălan pentru revista Viva!

