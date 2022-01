La începutul anilor 2000, trupa Exotic făcea furori. Andreea Bănică a mărturisit care au fost primii bani câștigați de ea la un concert. Artista a mărturisit că a cântat pe 8 lei, iar colegele sale de trupă au primit aceeași sumă. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Bănică și-a adus aminte de începutul carierei sale în muzică. Pentru ea nu au contat niciodată banii, iar la un moment dat avea atât de multe concerte, încât nu mai putea să facă față.

„Aveam atât de multe cereri încât nu puteam să facem față. Se duceau altele în locul nostru. (…) Am avut un Revelion în care am avut 10 concerte. Eram plătită la minut. Și prețurile din noaptea de Revelion erau duble sau mai mult decât dublu. Ne permiteam să cerem cât vrem noi. Să știi că nu am fost niciodată disperate să avem nu știu ce preț. Am cântat și pe mai puțin și pe mai mult, pe 300, 800, 1000 și pe 3000, 5000. (…) Eu nu am avut probleme de genul acesta, pentru că decât deloc e bine și puțin. Primii bani au fost… acum sunt 8 lei de persoană. Luam destule. Era bine pentru noi neavând nimic. Eram în trupa Exotic și aveam 8 lei de fiecare. Eu, Claudia, Julia, Lucian și Costi. 8 lei fiecare luam. Cânta Julia mea la telefon, în loc de microfon, pentru că nu aveam microfoane pentru toată lumea. Cântam pe birouri, la boxe micuțe. Din primii bani mi-am luat material pentru costumele de scenă”, a declarat Andreea Bănică.

Cătălin Măruță a explicat celor care îi urmăresc podcastul că vremurile erau altele atunci, iar artiștii aveau și câte 10 concerte de Revelion, pentru că aveau un program de 20 de minute la fiecare eveniment.

„Atunci te duceai și cântai 20 de minute într-un loc, apoi te duceai 20 de minute în alt loc și de asta puteai să faci 10 concerte”, a explicat prezentatorul TV.

În 1999, Andreea Bănică, Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru formau trupa „Exotic”. După destrămarea trupei, Andreea Bănică a rupt legătura cu colegele sale, însă peste mulți ani, ea a fost martor la procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău.

