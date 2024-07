Anisia Gafton a fost cerută în căsătorie de Florin Serghei, într-un context emoţionant, în timpul vacanţei din Grecia. Actriţa a povestit pentru ciao.ro că iubitul ei a planificat în detaliu cererea, păstrând secretul până în ultimul moment.

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva.

Când am căutat la umerașe, el a zis: «Nu mai căuta la umerașe!». Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. «Dar nu mai lua umerașe de la mine!». Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic”, a povestit Anisia pentru ciao.ro.

„Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a mai spus actriţa pentru sursa menţionată anterior. Nunta va avea loc nunta, cel mai probabil anul viitor.

