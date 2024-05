Anamaria Prodan, în vârstă de 51 de ani, surprinde cu fiecare apariție pe care o are. Preocupată intens de organizarea Galei de Box, care va avea loc la Craiova, pe 17 mai, impresara explică foarte clar că succesul acestui parteneriat pe care l-a pus pe picioare alături de iubitul ei, Ronald Gavril, are succes și datorită iubirii pe care o trăiesc în viața lor particulară.Anamaria Prodan recunoaște că forma fizică de invidiat pe care o are la cei 51 de ani ai săi se datorează iubitului ei, în vârstă de 37 de ani. Tot el este cel care îi dă forță, îi împărtășește tainele boxului, sport în care s-au implicat serios.