„Eu vorbesc cu Laur pentru copii. Ne-am împăcat pentru copiii noștri, luăm decizii împreună pentru copiii noștri, copiii s-au liniștit, sunt fericiți. Viața merge înainte. El va rămâne parte din sufletul nostru și familia noastră toată viața. Avem un copil împreună. Timpul vindecă orice rană.

Când cineva rămâne blocat într-o chestie, înseamnă că are probleme cu el însuși. Timpul te face să uiți și să ierți. Eu și Reghe vorbim orice despre copilul nostru, dacă are nevoie să îl ajut cu ceva, știe că se poate baza pe mine.

Pentru el, tot ceea ce s-a întâmplat, nu i-a adus nimic bun, decât un copil superb, să-i trăiască și atât. Eu îl cunosc mai bine ca mama lui pe Laur, nimeni nu îl cunoaște cum îl cunosc eu și el pe mine la fel.

Laur se gândește cu drag întotdeauna la noi. Laur o să mă iubească toată viața lui, după Dumnezeu eu o să fiu”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a fost întrebată dacă ar mai acorda o șansă la relație fostului soț. „Am învățat să trăiesc în prezent. Nu știu ce o să fie în viitor. Toată viața mea am trăit în viitor, nu am trăit momentul.

Aveam grijă ca Reghe să fie perfect, eu, copiii. Acum trăiesc clipa, fiecare secundă, ca și cum ar fi ultima. Nu mă gândesc dacă o să vină Reghe acasă, dacă mă împac cu el. Nu știu.”, a mărturisit Anamaria Prodan, la Fiță cu Adiță, potrivit Wowbiz.

